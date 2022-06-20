Продают, хвастаются и наживаются: как купить авто и не стать жертвой мошенников

Когда движение по стране осложнилось из-за полномасштабной войны, для многих семей встал вопрос необходимости иметь собственный автомобиль. Конечно, поездом можно тоже удобно пользоваться, но иногда на нужные даты билеты найти довольно непросто.

Кроме того, сейчас многие волонтеры сейчас пытаются купить авто именно для военных, которым такие средства передвижения просто необходимы.

Однако со спросом возрастают и риски столкнуться с мошенниками. И даже опытные правоохранители не всегда с первого взгляда могут определить, есть ли у автомобиля темное прошлое.

А вот мошенники часто могут выглядеть достаточно убедительно, рассказывая о том, насколько у их товара все замечательно и как идеально выглядят документы.

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Если ты отправляешься на поиски автомобиля в интернете, то прежде всего нужно обратить внимание на текст объявления и почитать обо всех возможных недостатках. Также стоит позвонить на указанный номер и задать все волнующие тебя вопросы.

Если ты сразу хочешь идти на автобазар, необходимо обратить внимание на некоторые внешние признаки. К примеру, работники Экспертной службы МВД Украины рекомендуют при визуальном осмотре авто обращать внимание на некоторые пункты.

На что обращать внимание при осмотре автомобиля

наличие следов механического, химического повреждения идентификационного номера автомобиля – VIN (зубило, долото, кислота и т.п.)

наличие вблизи идентификационного номера транспортного средства сварочных швов, изготовленных кустарным способом (неровно, без обработки)

разные цвета отдельных составных частей салона (сиденья и обивка дверей)

отсутствие таблички производителя, кодовой таблички (наклеек) с VIN-номером автомобиля или их кустарное перезакрепление

комплектация авто иностранного производства разными ключами (замок зажигания, двери, багажник)

отличие цвета краски у номера кузова от цвета краски в других местах (багажном или моторном отделении)

Если какие-то из терминов кажутся совсем сложными для понимания, то хорошей идеей будет взять с собой человека, который лучше разбирается в авто или уже имеет собственное.

По возможности также стоит сделать тест-драйв и заехать в сервис, чтобы специалисты смогли сделать выводы и благодаря технологиям проверить, действительно ли продавец говорит правду о состоянии авто.

Если ты хочешь купить средство передвижения, например, в Польше, то проверить его можно на правительственном сайте. Однако предварительно для этого необходимо получить данные из регистрационного удостоверения.

Однако правоохранители рекомендуют все же обращаться за помощью к специалистам Экспертной службы МВД Украины. На официальном сайте можно заказать услугу по исследованию транспортных средств и соответствующих документов.

К примеру, в Киевском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины экспертиза простой сложности отечественного авто будет стоить около 151 грн. А вот иностранные транспортные средства исследовать будет дороже – 196 грн.

Если тебя интересует экспертиза большей сложности, то следует рассчитывать на сумму от 1624 грн до 2453 грн.

Однако если тебе все же удалось приобрести желанную машину за границей, то читай, как растаможить авто в Дії.