Авторынок военной страны: что изменилось и действительно ли 2022 стал худшим годом века

2022 год стал самым трудным не только для Украины, но и для всего мира. С начала 21 века мировое сообщество ждал глобальный кризис, пандемия Covid-19 и полномасштабная война в Украине, которую игнорировать или не признавать было просто невозможно.

Но как этот год пережила сама Украина? Что изменилось на экономическом фронте граждан и почему лучше эти изменения видны на авторынке — объясняет Экономическая правда.

Худший год 21 века

Первое, что приходит в голову во время разговора об авторынках Украины — закон о нулевом растаможивании, который действовал несколько месяцев. Несмотря на короткий срок, тогда в Украину ввезли более 388 тысяч автомобилей.

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Но вместе с тем первоначальную регистрацию прошло всего 38 тысяч автомобилей. Этот показатель наименьший с начала 21 века.

Глубина падения рынка поражает: 63% по отношению к 2021 году. Что-то похожее было только во время глобального мирового кризиса 2008 года. Однако даже в 2009–2010 годах количество новых регистраций не опускалось ниже 170 тысяч автомобилей в год, — объясняют в Укравтопроме.

Понятно, что столь резкое падение на рынке автомобилей связано с падением заработка украинцев, неожиданными расходами и проблемами, которые принесла война в нашу жизнь.

Глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий говорит, что сейчас самая низкая цена на рынке новых авто стартует от $15 тысяч до $20 тысяч. Высший класс стоит еще дороже.

Ценовой пик масс-маркета подержанных легковых автомобилей находится около отметки в $5 тысяч, заканчивается — в $10 тысяч. Это и есть индикатор настоящих возможностей населения по покупке транспорта за собственные деньги, — объясняет он.

Во время войны невозможны ни стабильные доходы, ни контроль цен на СТО, салонах авто.

Электрокары против традиционных авто

Удивительно, в этом году на позиции выше поднялись электрокары. И это несмотря на ситуацию с электричеством в самой стране.

Спрос на них начал расти еще с середины лета и держался всю осень. Активно интересоваться и ввозить в Украину автомобили на электрических двигателях начали в мае, когда цена на топливо росла каждый день.

Суммарно рынок электрических автомобилей показал некоторый рост в начале топливного кризиса, однако после первых атак на нашу энергосистему ситуация начала меняться. Предложение б/у электромобилей выросло более чем вдвое, но покупка значительно не растет, комментирует Бучацкий.

Что повлияло на украинский авторынок в 2022 году

Естественно, полномасштабная война спровоцировала резкие конфигурации на авторынке страны. В начале войны люди активно скупали машины, чтобы выехать в более безопасные места страны или за границу. А вот до войны такие действия были неактивными, потому что из-за ковидных ограничений сервисные центры работали наполовину.

Институт исследований авторынка показал динамику сектора за январь – ноябрь в контексте событий.

Практически остановка всего обращения автомобилей была в марте, когда внутренние продажи были остановлены, а порты для ввоза автомобилей из-за границы также не работали. Со временем ситуация стабилизировалась благодаря налаживанию логистических путей через порты Евросоюза. Глава Института исследований авторынка считает, что авто из США и в дальнейшем будут пользоваться спросом.

Новые маршруты через порты ЕС оказались более дорогими, в результате чего несколько изменилась и будет продолжать меняться картина покупки легковых автомобилей, которые выгодно покупать в США.

Сейчас ситуацию трудно назвать стабильной, потому что все зависит от обстрелов на наши объекты критической инфраструктуры.

Но также пользуются спросом подержанные автомобили из Европы и США. О том, как не попасть к мошенникам и купить хорошее авто, мы объясняли в нашем другом материале: ищи там советы, на что стоит обратить внимание при покупке авто.

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