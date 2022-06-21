Бесплатная растаможка авто в Украине — все? Какие изменения приняла Рада

Во вторник, 21 июня, Верховная Рада проголосовала за возвращение таможенных пошлин и налогообложения на импортные товары и растаможку авто. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Возврат пошлины и налогообложение

Это означает, что с 1 июля 2022 года ввезенные из-за границы автомобили будут облагаться налогом.

Напомним, ранее физические лица были освобождены от уплаты такого налога из-за того, что Украина не производит авто, а покупательная способность во время войны снизилась.

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Отмена пошлины должна была увеличить возможности украинцев приобрести автомобиль. Однако из-за бесплатной растаможки на границах образовались огромные очереди. Тогда льготные условия растаможки автомобилей ограничили.

Возврат пошлин связан с большим ущербом государства: за короткий период было ввезено более 119 тысяч автомобилей, среди которых много автомобилей премиум-класса. Ущерб от непоступления пошлин в госбюджет оценивается в 13 млрд грн.

Кроме автомобилей, под налогообложение также подпадают товары, которые ввозят в Украину плательщики единого налога первой, второй и третьей группы, а также предприятия, которые не уплачивают ввозную пошлину.

Законопроект также предусматривает отмену пенсионных сборов на покупку электромобилей.

Напомним, украинские права отныне европейского образца. Читай, как получить новый документ и почему это важно.

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