Экономия

Американские горки для кошелька! Почему вырастут цены на топливо в 2023 — объяснение НБУ

Вероника Кононенко, редактор сайта 08 мая 2023, 17:00
ціни на пальне 2023
Фото: Pexels

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