Американские горки для кошелька! Почему вырастут цены на топливо в 2023 — объяснение НБУ

Все водители помнят, какая ситуация была на заправках в первые недели полномасштабного вторжения. Тогда, чтобы удержать цены, правительство отменило акциз на топливо и снизило НДС с 20% до 7%.

Однако с июля НДС планируется вернуть на довоенный уровень, а это значит, что украинцам следует ожидать роста стоимости топлива в течение года. Такие прогнозы можно найти и в апрельском отчете НБУ.

Как сильно вырастут цены и когда ждать стабилизации ценника на топливо, читай дальше.

Колебания цен на топливо: каких цен ждать

В начале 2023 года темпы подорожания горючего значительно уменьшились до 27,9% годовых. Это произошло из-за падения мировых цен на нефть, значительных запасов горючего, сделанных украинским бизнесом и населением, а также из-за снижения спроса.

Однако радость продолжалась недолго. В ближайшее время стоимость горючего будет сильно колебаться.

К примеру, уже в апреле владельцы авто могли заметить, что стоимость горючего несколько выросла. В июне ожидается снижение цен, а в июле снова следует ожидать роста.

Согласно данным Консалтинговой группы А-95, цена горючего на АЗС в мае 2023 г. выглядит следующим образом:

А-95 — 46,47 грн/л;

А-92 — 44,51 грн/л;

дизельное топливо — 45,71 грн/л;

автогаз — 21,81 грн/л.

Причины колебания цен

Колебания стоимости на топливо произойдет из-за мер, принятых правительством прошлой весной во избежание топливного кризиса. В частности, из-за отмены акцизов и снижения ставки НДС.

Поскольку уже в июле этого года произойдет возобновление довоенного налогообложения горючего, индекс потребительских цен изменится около 1% пункта прямого взноса, — объяснили в отчете.

Такое колебание может усилить давление на область транспортных услуг. Соответственно, это может повлиять не только на автовладельцев, но и на людей, которые пользуются общественным или междугородним транспортом.

Когда цена на топливо стабилизируется

НБУ прогнозирует, что в дальнейшем цены на топливо стабилизируются за счет постепенного понижения мировых цен на нефть.

А уже с 2024 года топливная компонента будет способствовать торможению общей инфляции как напрямую, так и через вторичные эффекты.

Бывают разные ситуации на дороге, иногда горючее может закончиться раньше, чем ты успеешь доехать до заправки. Тогда за несколько литров топлива не жако будет отдать и все деньги мира. Что делать, когда бензин закончился на дороге, читай в материале.

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