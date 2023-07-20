Знижує рівень життя і підвищує інфляцію. Що таке девальвація гривні та на якому місці у світі наша валюта зараз

На якість життя українців впливають багато економічних чинників, а на них — повномасштабна війна, зовнішні економічні фактори, внутрішня ситуація в країні. Усе це знижує нашу купівельну спроможність та рівень життя.

Читай у матеріалі, що таке девальвація гривні та на якому місці українська валюта у світі зараз.

Девальвація гривні: що це

Якщо пояснювати термін простими словами, девальвація — зниження курсу національної валюти стосовно інших, більш стійких валют. Наприклад, долара, євро чи щодо золота.

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Протилежним поняттям до девальвації є ревальвація. Ревальвація — підвищення курсу вартості національної валюти країни порівняно до стійких валют. Девальвацію заведено розглядати як інструмент центральних банків.

Девальвація також означає меншу купівельну силу та може тягнути за собою підвищення цін на послуги та імпортні товари. Найчастіше на девальвацію впливають такі чинники:

нестабільна ситуація в країні, криза;

знижений офіційний обмінний курс;

перевищення попиту на валюту;

недостатній контроль за грошима;

зовнішні економічні фактори.

З одного боку девальвація може вплинути на посилення конкурентоспроможності імпорту країни та зниження темпів витрат золото-валютного резерву, але з іншого — робить імпортні товари дорожчими для громадян, як наслідок зростає інфляція, втрачається довіра до валюти, підвищуються ризики для бізнесу.

Девальвація буває відкритою, коли про неї оголошують національні банки країни, або прихованою. Під час прихованої девальвації валюти знижується реальна вартість грошової одиниці, але знецінені гроші не вилучаються з обігу.

Прикладами найбільшої девальвації є Білорусь (2011), Аргентина (2002), Росія (1998).

На якому місці українська валюта у світі

У списку стабільних валют Україна тримається на 0%. Про це свідчать дані Thomson Reuters. Тобто вона не падає, але і не зростає. Російський рубль на п’ятому місці за швидкістю падіння, в нього -18,7%.

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