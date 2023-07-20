Економія

Знижує рівень життя і підвищує інфляцію. Що таке девальвація гривні та на якому місці у світі наша валюта зараз

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 20 Липня 2023, 10:30
Девальвація гривні: що це та на якому місці українська валюта у світі
Фото: Unsplash

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Знижує рівень життя і підвищує інфляцію. Що таке девальвація гривні та на якому місці у світі наша валюта зараз
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