Ожидать колебаний? Прогнозы экспертов по курсу валют на ближайшие недели

Ежедневно украинцы одолевают новые и новые “штормы”: из-за российской войны страдает украинская экономика. Однако всем нам интересно и нужно наблюдать за курсом валют, чтобы планировать свои расходы и организовать сбережения. Чтобы лучше это знать, мы расскажем тебе прогнозы экспертов и Минфина о курсе валют на ближайшее время.

Курс валют: прогнозы экспертов

В течение недели с 4 по 10 сентября сравнительно высокая курсовая волатильность, которая была присуща наличным долларам и евро в последние дни августа, после ликвидации двух крупных сетей пунктов обмена валют снизится благодаря введенному НБУ разрешению для населения покупать безналичную валюту в банках без обязанности размещать её на депозитах.

Положительно на такое решение отреагировала и гривна, укрепившись к доллару в обменниках до 37,95 грн за 1$.

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Вместе с тем, эксперты считают, что до сих пор существует риск резкого скачка курса.

Начальник департамента казначейства одного из банков Тарас Лесовой считает, что для курса доллара будет существовать так называемый коридор возможных колебаний, который на этой неделе составит от 37,50-38,50 грн за 1$. Для евро он составит 41-43 грн за 1€.

— На рынке возможны незначительные ежедневные колебания, скачки как вверх, так и вниз, в пределах 30-50 копеек. В то же время, спред может расширяться до 50-70 копеек, — объясняет Тарас Лесовой.

Такое понижение курса валют обусловлено несколькими факторами. К примеру:

уменьшением спроса на валюту со стороны бизнеса и населения;

ростом объемов валютных поступлений от экспорта;

понижением курса евро на мировых рынках.

Однако эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы курс валют может продолжать колебания в зависимости от ситуации в стране.

Официальный курс валют в Украине 4 сентября 2023

По данным сайта Минфин, средний курс доллара на 5 сентября 2023 года по отношению к гривне в банках составляет:

покупка — 37,3500 грн;

продажа — 38,0000 грн;

курс НБУ — 36,5686 грн;

наличный, продажа — 37,84 грн;

наличные, покупка — 37,70 грн.

Средний курс евро к гривне:

покупка — 40,5000 грн;

продажа — 41,3000 грн;

курс НБУ — 39,4977 грн;

наличные, продажа — 41,09 грн;

наличный, покупка — 40,80 грн.

Средний курс злотого по отношению к гривне:

покупка — 8,8000 грн;

продажа — 9,2400 грн;

курс НБУ — 8,8445 грн;

наличные, продажа — 9,17 грн;

наличные, покупка — 9,00 грн.

Средний курс английского фунта к гривне:

покупка — 46,0000 грн;

продажа — 48,1500 грн;

курс НБУ — 46,1752 грн;

наличный, продажа — 48,08 грн;

наличные, покупка — 47,15 грн.

Курс валют в банках Украины

Курс валют в обменных пунктах

Иметь сохранения — это вещь первой потребности в наше время. В какой валюте лучше хранить сбережения, мы рассказывали в нашем другом материале.

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