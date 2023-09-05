Очікувати коливань? Прогнози експертів щодо курсу валют на найближчі тижні

Чи не щодня українці долають нові й нові “шторми”: через російську війну страждає українська економіка. Однак усім нам цікаво та потрібно спостерігати за курсом валют, щоб планувати свої витрати та організувати заощадження. Аби краще на цьому знатися, ми розповімо тобі прогнози експертів та Мінфіну щодо курсу валют найближчим часом.

Курс валют: прогнози експертів

Протягом тижня з 4 по 10 вересня порівняно висока курсова волатильність, яка була властивою готівці долара та євро останніми днями серпня, після ліквідації двох великих мереж пунктів обміну валют знизиться. Це станеться завдяки введеному НБУ дозволу для населення купувати безготівкову валюту в банках без обов’язку розміщувати її на депозитах.

Позитивно на таке рішення відреагувала й гривня, зміцнившись до долара в обмінниках до 37,95 грн за 1$.

Зараз також дивляться

Разом з тим, експерти вважають, що й досі існує ризик різкого зростання курсу.

Начальник департаменту казначейства одного з банків Тарас Лісовий вважає, що для курсу долара існуватиме так званий коридор можливих коливань, який цього тижня становитиме від 37,50-38,50 грн за 1$. Для євро він становитиме 41-43 грн за 1€.

— На ринку можливі незначні щоденні коливання, стрибки як вгору, так і вниз, в межах 30-50 копійок. Водночас спред може розширюватись до 50-70 копійок, — пояснює Тарас Лісовий.

Таке зниження курсу валют обумовлене кількома факторами. Наприклад:

зменшенням попиту на валюту з боку бізнесу та населення;

зростанням обсягів валютних надходжень від експорту;

зниженням курсу євро на світових ринках.

Однак експерти попереджають, що у найближчі місяці курс валют може продовжувати коливання, залежно від ситуації в країні.

Офіційний курс валют в Україні 4 вересня 2023

За даними сайту Мінфін, середній курс долара на 5 вересня 2023 року щодо гривні у банках становить:

купівля — 37,3500 грн;

продаж — 38,0000 грн;

курс НБУ — 36,5686 грн;

готівковий, продаж — 37,84 грн;

готівка, купівля — 37,70 грн.

Середній курс євро до гривні: купівля — 40,5000 грн;

продаж — 41,3000 грн;

курс НБУ — 39,4977 грн;

готівка, продаж — 41,09 грн;

готівковий, покупка — 40,80 грн. Середній курс злотого до гривні: купівля — 8,8000 грн;

продаж — 9,2400 грн;

курс НБУ — 8,8445 грн;

готівка, продаж — 9,17 грн;

готівка, купівля — 9,00 грн. Середній курс англійського фунта до гривні: купівля — 46,0000 грн;

продаж — 48,1500 грн;

курс НБУ — 46,1752 грн;

готівковий, продаж — 48,08 грн;

готівка, купівля — 47,15 грн. Курс валют у банках України Курс валют в обмінних пунктах

Мати збереження — це річ першої потреби в наш час. В якій валюті краще зберігати заощадження, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.