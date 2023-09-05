Очікувати коливань? Прогнози експертів щодо курсу валют на найближчі тижні

Чи не щодня українці долають нові й нові “шторми”: через російську війну страждає українська економіка. Однак усім нам цікаво та потрібно спостерігати за курсом валют, щоб планувати свої витрати та організувати заощадження. Аби краще на цьому знатися, ми розповімо тобі прогнози експертів та Мінфіну щодо курсу валют найближчим часом.
Протягом тижня з 4 по 10 вересня порівняно висока курсова волатильність, яка була властивою готівці долара та євро останніми днями серпня, після ліквідації двох великих мереж пунктів обміну валют знизиться. Це станеться завдяки введеному НБУ дозволу для населення купувати безготівкову валюту в банках без обов’язку розміщувати її на депозитах.
Позитивно на таке рішення відреагувала й гривня, зміцнившись до долара в обмінниках до 37,95 грн за 1$.
Разом з тим, експерти вважають, що й досі існує ризик різкого зростання курсу.
Разом з тим, експерти вважають, що й досі існує ризик різкого зростання курсу.
Начальник департаменту казначейства одного з банків Тарас Лісовий вважає, що для курсу долара існуватиме так званий коридор можливих коливань, який цього тижня становитиме від 37,50-38,50 грн за 1$. Для євро він становитиме 41-43 грн за 1€.
— На ринку можливі незначні щоденні коливання, стрибки як вгору, так і вниз, в межах 30-50 копійок. Водночас спред може розширюватись до 50-70 копійок, — пояснює Тарас Лісовий.
Таке зниження курсу валют обумовлене кількома факторами. Наприклад:
Однак експерти попереджають, що у найближчі місяці курс валют може продовжувати коливання, залежно від ситуації в країні.
За даними сайту Мінфін, середній курс долара на 5 вересня 2023 року щодо гривні у банках становить:
Середній курс євро до гривні:
Середній курс злотого до гривні:
Середній курс англійського фунта до гривні:
Мати збереження — це річ першої потреби в наш час. В якій валюті краще зберігати заощадження, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.
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