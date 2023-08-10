Прогнози експертів щодо курсу долара в Україні до кінця 2023 року: чого очікувати

Попри війну Нацбанк продемонстрував стійкість. Не без жертв золото-валютного фонду, але гривня витримала перший рік війни.

Здебільшого українська економіка завдячує цим надходженню фінансової допомоги від країн-партнерів, обмеженню дій з валютою та фіксуванню ціни для державних закупівель на рівні 29,25 грн за $1.

Зараз багатьох цікавить, якого курсу долара чекати у 2023 році. Ми зібрали оцінки експертів.

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Що буде з доларом до кінця 2023 року в Україні: прогнози уряду

Почнімо з офіційних прогнозів від Міністерства фінансів. У державному бюджеті на 2023 рік затвердили курс гривні до долара США.

Там передбачено, що середній курс у 2023 році становитиме 42,2 грн за $1, а наприкінці року ціна може вирости до 45,8 грн за $1.

Що буде з доларом до кінця 2023: прогнози інших експертів

В Економічній правді розповіли й про інші прогнози експертів.

Так, аналітики Concorde Capital — однієї з передових інвестиційних компаній в Україні — вважають, що офіційний курс долара залишатиметься на рівні 36,56 грн до кінця 2023 року.

У Dragon Capital — найбільшій інвестиційній компанії України — та фінансовій групі ICU вважають, що українцям слід готуватися до підвищення офіційного курсу в другій половині 2023 року до 40,65 грн за $1.

Міжнародний банківський холдинг Morgan Stanley прогнозує коливання ціни на валюту в Україні на рівні з урядом, до 45 грн за $1.

А що буде з доларом після війни? Про це ми розповіли у матеріалі.

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