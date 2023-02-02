Впаде чи підскочить: експерт пояснив, що буде з доларом після війни

Український уряд нещодавно покращив прогноз щодо курсу гривні до долара у 2023 році. Курс гривні у бюджеті закладено на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року — 45,8 грн/дол. Однак що буде з доларом після війни та чого нам чекати від гривні — усі подробиці дізнаєшся у матеріалі.

Що буде з доларом після війни

Економіст Святослав Чорний стверджує, що поки важко з упевненістю передбачити, що буде з доларом в Україні після війни. На обмінні курси та зміни валют впливають численні фактори, як-от:

інфляція;

економічне зростання;

політична стабільність;

настрої інвесторів.

Нині Національний банк України проводить політику керованого плаваючого обмінного курсу. Це означає, що обмінний курс гривні до долара може коливатися в заздалегідь визначеному діапазоні.

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Коли війна закінчиться, ймовірно, що ця тенденція продовжиться і долар залишиться слабшим, ніж був до початку війни. Зрештою, курс долара в Україні залежатиме від низки факторів.

Якщо економіка й надалі покращуватиметься, настрої інвесторів залишатимуться сильними, а коли післявоєнна політична стабільність буде досягнута, тоді долар може подорожчати до гривні.

З іншого боку, за словами експерта, якщо відбуватиметься економічне зростання, інвестори стануть настороженими, а політична нестабільність збережеться. Тоді гривня може здорожчати, що призведе до ослаблення долара.

Цінність долара, ймовірно, знизиться в Україні після війни.

Це пов’язано з тим, що війна, найімовірніше, призведе до зниження ВВП країни, а також до підвищення інфляції та процентних ставок. Крім того, війна може призвести до зменшення іноземних інвестицій в Україну.

Що буде з гривнею після війни

Святослав Чорний зазначає, що майбутнє гривні є невизначеним, оскільки залежить від низки внутрішніх і зовнішніх факторів, які можуть вплинути на її вартість. У короткостроковій перспективі гривня може залишатися відносно стабільною, оскільки Національний банк України вжив заходів щодо захисту своєї валюти.

Однак у довгостроковій перспективі його ефективність залежатиме від загальної економічної ситуації в Україні, а також від політики уряду та Національного банку.

Після перемоги України гривня може досить швидко стабілізуватися. Розпочнеться гігантський приплив капіталів, інвестицій.

Як зараз зберігати гроші

Експерт радить поки що зберігати гроші на банківському рахунку або в ліквідних активах. Таких як готівка або високоліквідні інвестиції (акції, облігації).

Зберігання грошей на банківському рахунку дає найбільшу безпеку, оскільки кошти застраховані від будь-яких банківських втрат.

Крім того, зберігаючи гроші у банку, можна швидко та легко отримати доступ у разі потреби. Високоліквідні інвестиції також забезпечують надійний спосіб зберігання грошей, оскільки інвестиції можна швидко продати за готівку, якщо це необхідно.

Щоб тобі вистачало на все коштів, треба навчитися правильно їх розподіляти. Раніше ми розповідали, як спланувати свій бюджет.

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