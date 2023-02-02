Упадет или подскочит: эксперт объяснил, что будет с долларом после войны

Украинское правительство недавно улучшило прогноз относительно курса гривни к доллару в 2023 году. Курс гривны в бюджете заложен на уровне 42,2 грн/долл., а к концу 2023 года — 45,8 грн/долл. Однако что будет с долларом после войны и чего нам ждать от гривни — все подробности узнаешь в материале.

Что будет с долларом после войны

Экономист Святослав Черный утверждает, что пока сложно с уверенностью предсказать, что будет с долларом в Украине после войны. На обменные курсы и изменения валют влияют многочисленные факторы, такие как:

инфляция;

экономический рост;

политическая стабильность;

настроения инвесторов.

В настоящее время Национальный банк Украины проводит политику управляемого плавающего обменного курса. Это означает, что обменный курс гривни по отношению к доллару может колебаться в заранее определенном диапазоне.

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Когда война закончится, вероятно, что эта тенденция продолжится и доллар останется слабее, чем был до начала войны.

Также курс доллара в Украине будет зависеть от ряда факторов. Если экономика будет и дальше улучшаться, настроения инвесторов будут оставаться сильными, а послевоенная политическая стабильность будет достигнута, тогда доллар может подорожать по сравнению с гривной.

С другой стороны, по словам эксперта, если будет наблюдаться экономический рост, инвесторы станут настороженными, а политическая нестабильность сохранится. Тогда гривня может подорожать, что приведет к ослаблению доллара.

Ценность доллара, по всей вероятности, снизится в Украине после войны. Это связано с тем, что война, скорее всего, приведет к снижению ВВП страны, а также повышению инфляции и процентных ставок. Кроме того, война может привести к сокращению иностранных инвестиций в Украину.

Что будет с гривней после войны

Святослав Черный отмечает, что будущее гривни не является определенным, поскольку зависит от ряда внутренних и внешних факторов, которые могут повлиять на ее стоимость.

В краткосрочной перспективе гривня может оставаться относительно стабильной, поскольку Национальный банк Украины принял меры по защите своей валюты.

Однако в долгосрочной перспективе ее эффективность будет зависеть от общей экономической ситуации в Украине, а также политики правительства и Национального банка.

После победы Украины гривня может достаточно быстро стабилизироваться. Начнется огромный приток капиталов, инвестиций.

Как сейчас хранить деньги

Эксперт советует пока что хранить деньги на банковском счете или в ликвидных активах. Таких как наличные деньги или в высоколиквидных инвестициях (акции, облигации).

Хранение денег на банковском счете обеспечивает наибольшую безопасность, поскольку денежные средства застрахованы от любых банковских потерь.

Кроме того, хранение денег в банке позволяет быстро и легко получить доступ в случае необходимости. Высоколиквидные инвестиции также обеспечивают надежный способ хранения денег, поскольку инвестиции можно быстро продать за наличные деньги в случае необходимости.

Чтобы тебе хватало на все средств, нужно научиться правильно их распределять. Ранее мы рассказывали, как спланировать свой бюджет.

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