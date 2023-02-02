Упадет или подскочит: эксперт объяснил, что будет с долларом после войны

Украинское правительство недавно улучшило прогноз относительно курса гривни к доллару в 2023 году. Курс гривны в бюджете заложен на уровне 42,2 грн/долл., а к концу 2023 года — 45,8 грн/долл. Однако что будет с долларом после войны и чего нам ждать от гривни — все подробности узнаешь в материале.
Экономист Святослав Черный утверждает, что пока сложно с уверенностью предсказать, что будет с долларом в Украине после войны. На обменные курсы и изменения валют влияют многочисленные факторы, такие как:
В настоящее время Национальный банк Украины проводит политику управляемого плавающего обменного курса. Это означает, что обменный курс гривни по отношению к доллару может колебаться в заранее определенном диапазоне.
Когда война закончится, вероятно, что эта тенденция продолжится и доллар останется слабее, чем был до начала войны.
Когда война закончится, вероятно, что эта тенденция продолжится и доллар останется слабее, чем был до начала войны.
Также курс доллара в Украине будет зависеть от ряда факторов. Если экономика будет и дальше улучшаться, настроения инвесторов будут оставаться сильными, а послевоенная политическая стабильность будет достигнута, тогда доллар может подорожать по сравнению с гривной.
С другой стороны, по словам эксперта, если будет наблюдаться экономический рост, инвесторы станут настороженными, а политическая нестабильность сохранится. Тогда гривня может подорожать, что приведет к ослаблению доллара.
С другой стороны, по словам эксперта, если будет наблюдаться экономический рост, инвесторы станут настороженными, а политическая нестабильность сохранится. Тогда гривня может подорожать, что приведет к ослаблению доллара.
Ценность доллара, по всей вероятности, снизится в Украине после войны. Это связано с тем, что война, скорее всего, приведет к снижению ВВП страны, а также повышению инфляции и процентных ставок. Кроме того, война может привести к сокращению иностранных инвестиций в Украину.
Святослав Черный отмечает, что будущее гривни не является определенным, поскольку зависит от ряда внутренних и внешних факторов, которые могут повлиять на ее стоимость.
В краткосрочной перспективе гривня может оставаться относительно стабильной, поскольку Национальный банк Украины принял меры по защите своей валюты.
Однако в долгосрочной перспективе ее эффективность будет зависеть от общей экономической ситуации в Украине, а также политики правительства и Национального банка.
Однако в долгосрочной перспективе ее эффективность будет зависеть от общей экономической ситуации в Украине, а также политики правительства и Национального банка.
После победы Украины гривня может достаточно быстро стабилизироваться. Начнется огромный приток капиталов, инвестиций.
Эксперт советует пока что хранить деньги на банковском счете или в ликвидных активах. Таких как наличные деньги или в высоколиквидных инвестициях (акции, облигации).
Хранение денег на банковском счете обеспечивает наибольшую безопасность, поскольку денежные средства застрахованы от любых банковских потерь.
Хранение денег на банковском счете обеспечивает наибольшую безопасность, поскольку денежные средства застрахованы от любых банковских потерь.
Кроме того, хранение денег в банке позволяет быстро и легко получить доступ в случае необходимости. Высоколиквидные инвестиции также обеспечивают надежный способ хранения денег, поскольку инвестиции можно быстро продать за наличные деньги в случае необходимости.
Чтобы тебе хватало на все средств, нужно научиться правильно их распределять. Ранее мы рассказывали, как спланировать свой бюджет.
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