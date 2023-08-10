Экономия

Прогнозы экспертов касательно курса доллара в Украине до конца 2023 года: чего ждать

Вероника Кононенко, редактор сайта 10 августа 2023, 16:00
курс долара до кінця 2023
Фото: Pexels

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