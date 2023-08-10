Прогнозы экспертов касательно курса доллара в Украине до конца 2023 года: чего ждать

Несмотря на войну, Нацбанк продемонстрировал устойчивость. Не без жертв золото-валютного фонда, но гривна выдержала первый год войны. По оценкам экспертов, цены в Украине выросли даже меньше, чем в некоторых соседних странах.

В большинстве украинская экономика обязана этим поступлению финансовой помощи от стран партнеров, ограничению действий с валютой и фиксированию цены для государственных закупок на уровне 29,25 грн за $1.

Сейчас многих интересует, какого курса доллара ждать в 2023 году. Мы собрали оценки экспертов.

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Курс доллара в Украине до конца 2023 года: прогнозы Правительства

Начнем с официальных прогнозов Министерства финансов. В государственном бюджете на 2023 утвердили курс гривны к доллару США.

Там предусмотрено, что средний курс в 2023 году составит 42,2 грн. за $1, а в конце года цена может вырасти до 45,8 грн. за $1.

Что будет с долларом до конца 2023: прогнозы других экспертов

В Экономической правде рассказали и о других прогнозах экспертов.

Так, аналитики Concorde Capital, одной из передовых инвестиционных компаний в Украине, считают, что официальный курс доллара будет на уровне 36,56 грн до конца 2023 года.

В Dragon Capital — крупнейшей инвестиционной компании Украины и финансовой группе ICU считают, что украинцам нужно готовиться к повышению официального курса во второй половине 2023 года — к 40,65 грн за $1.

Международный банковский холдинг Morgan Stanley прогнозирует колебания цены на валюту в Украине примерно на уровне с правительством — до 45 грн за $1.

А что будет с долларом после войны? Об этом мы рассказали в материале.

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