Стабільність — не до добра? Мінфін дав прогноз, яким буде курс гривні у 2024 році

У світі фінансів і економіки однією з найважливіших тем є прогноз курсу валют. І в Україні це питання набуває ще більшої популярності в період повномасштабної війни, коли національна валюта, як і вся економіка країни, зазнає чимало потрясінь.

На заході EBA Global Outlook: Нова економіка України, організованому Європейською бізнес-асоціацією, український міністр фінансів Сергій Марченко поділився прогнозом щодо курсу гривні на 2024 рік та розповів, які побоювання має щодо цього. Подробицями поділилась Економічна правда.

Яким буде курс гривні у 2024 році

Сергій Марченко зазначив, що наразі Кабмін розробляє державний бюджет на наступний рік з огляду на те, що курс гривні триматиметься на рівні 41,4 грн за долар.

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Які існують побоювання щодо курсу гривні

Міністр фінансів поділився, що переймається за те, що курс може зміцнитись і цьому є кілька пояснень.

Зокрема, йдеться про те, що це може негативно вплинути як на експортно орієнтований бізнес, так і на всю економіку України. Тобто експорт не зростає, а рівень імпорту підвищується.

Водночас Сергій Марченко пояснив, що не виступає за різку девальвацію гривні. Цікавишся, що це таке? Тоді читай матеріал за посиланням.

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