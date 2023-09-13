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Стабільність — не до добра? Мінфін дав прогноз, яким буде курс гривні у 2024 році

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Вересня 2023, 08:00
курс гривні
Фото: Pixabay

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