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Зима буде складною: прем’єр назвав суму, якої не вистачає на енергетику

Марина Слизовська 04 Серпня 2026, 12:00 2 хв.
Сергій Корецький прогнозує важку зиму в Україні

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