Зима буде складною: прем’єр назвав суму, якої не вистачає на енергетику

Енергетична галузь України напередодні складної зими потребує ще близько 650 млн євро, наразі Фонд підтримки енергетики накопичив понад 2 млрд євро.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький на нараді з послами у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

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Корецький зазначив, що енергетична стійкість України є четвертим пріоритетом після оборони, вступу до Євросоюзу та фінансової стійкості.

— Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 млрд євро. Проте незабезпечена потреба галузі напередодні наступної зими — близько 650 млн євро. Тому темп мобілізації допомоги не можна знижувати. Ця зима, об’єктивно, буде складна, — сказав прем’єр.

На думку Корецького, стара енергетична інфраструктура радянських часів була малоефективною, тому зараз Україна має не просто відбудовувати зруйноване, а будувати сучасну та ефективнішу енергетичну генерацію.

— Те, що, на жаль, Росія її руйнує, на щастя, дає нам можливість з допомогою партнерів, з допомогою вас, будувати нову розподілену генерацію, яка суттєво ефективніша. І паралельно з цим дає зменшення вуглецевого викиду. Тому цей шлях потрібно продовжувати, – зазначив очільник уряду.

Крім того, за словами Корецького, деякі країни Співдружності Незалежних Держав (СНД) будуть корисні у зв’язку з тим, що російські війська зараз посилили удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по залізничній.

— Це і вагони, і локомотиви. Тут є конкретне завдання, ми його обов’язково з вами проговоримо, — сказав прем’єр-міністр України.

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Фото: Сергій Корецький/Facebook

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