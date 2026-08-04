Удар по Миколаєву: загинула жінка, серед постраждалих є діти

Російські військові вночі, 4 серпня, атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу Shahed, унаслідок атаки є жертви та руйнування будинків у приватному секторі міста.
Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Георгій Решетілов.
Наслідки удару по Миколаєву
У Миколаєві через російський удар по місту загинула літня жінка, ще семеро людей постраждали, зокрема двоє дітей.
— Вночі ворог знову атакував місто. Внаслідок чого загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей постраждали. Поранення отримали дві дівчинки віком 2 та 12 років. Їх було госпіталізовано, наразі вони проходитимуть лікування амбулаторно. Також гостру реакцію на стрес зазнали чотири жінки віком 70, 72, 80 та 83 роки, а також 81-річний чоловік. Медичну допомогу їм надали на місці, — повідомив Решетілов.
Також за даними в.о. начальника Миколаївської ОВА, два приватні будинки зруйновано, ще сім приватних будинків отримали пошкодження, також понівечено автомобіль і вікна трьох багатоквартирних будинків.
Раніше ми писали про те, скільки шахедів у одній групі та як формуються ударні хвилі БпЛА.
Фото: Георгій Решетілов | Миколаївська ОВА
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