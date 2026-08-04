Для тебе Новини

Удар по Миколаєву: загинула жінка, серед постраждалих є діти

Марина Слизовська 04 Серпня 2026, 10:19 2 хв.
Обстріл Миколаєва сьогодні

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь