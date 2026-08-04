Удар по Миколаєву: загинула жінка, серед постраждалих є діти

Російські військові вночі, 4 серпня, атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу Shahed, унаслідок атаки є жертви та руйнування будинків у приватному секторі міста.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Георгій Решетілов.

Наслідки удару по Миколаєву

У Миколаєві через російський удар по місту загинула літня жінка, ще семеро людей постраждали, зокрема двоє дітей.

Удар по Миколаєву вночі 4 серпня / 3 Фотографії

— Вночі ворог знову атакував місто. Внаслідок чого загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей постраждали. Поранення отримали дві дівчинки віком 2 та 12 років. Їх було госпіталізовано, наразі вони проходитимуть лікування амбулаторно. Також гостру реакцію на стрес зазнали чотири жінки віком 70, 72, 80 та 83 роки, а також 81-річний чоловік. Медичну допомогу їм надали на місці, — повідомив Решетілов.

Читати на тему Антидронові сітки на дорогах: як працює захист від БпЛА Для протидії БпЛА на фронті застосовують надміцні промислові сітки.

Також за даними в.о. начальника Миколаївської ОВА, два приватні будинки зруйновано, ще сім приватних будинків отримали пошкодження, також понівечено автомобіль і вікна трьох багатоквартирних будинків.

Раніше ми писали про те, скільки шахедів у одній групі та як формуються ударні хвилі БпЛА.

Фото: Георгій Решетілов | Миколаївська ОВА

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!