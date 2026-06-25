В Укренерго попередили про можливі відключення світла влітку до 5 годин: за яких умов

Стан вітчизняної енергосистеми у поточному літньому сезоні здається набагато оптимістичнішим порівняно з попередніми періодами. Проте збіг кількох негативних факторів може змусити енергетиків знову вдатися до застосування графіків знеструмлень тривалістю до п’яти годин.

Відповідною інформацією поділився очільник правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко під час бесіди з журналістами видання РБК-Україна.

Відключення світла влітку 2026 року

За його словами, стабільність електропостачання нині напряму залежить від інтенсивності російського терору.

— За відсутності ворожих ударів ми маємо високі шанси працювати без обмежень. Але ворог абсолютно розуміє, як спроєктована наша енергосистема. Він не має даних щодо розподіленої генерації, хоча намагається отримати цю інформацію, і у прифронтових регіонах ми вже мали влучання БПЛА по нових невеликих енергоустановках, — зазначив Зайченко.

Керівник компанії підкреслив, що окупанти продовжують цілити по об’єктах генерації (зокрема, чергові атаки фіксувалися в середині червня). Якщо росіяни здійснять нові масовані удари, систему доведеться стабілізувати, а єдиний шлях для цього — тимчасове обмеження споживання.

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Чи буде відключення світла влітку: деталі

Водночас в Укренерго заспокоюють: поточна ситуація значно контрольованіша. Зросла частка розподіленої генерації, а нові об’єкти енергетики одразу будуються з урахуванням другого рівня фізичного захисту.

Крім того, суттєво посилено безпеку підстанцій як на рівні магістральних мереж, так і на рівні обленерго. Саме тому ймовірні графіки відключень не матимуть таких катастрофічних масштабів, як це було під час найважчих зимових місяців.

Залишити країну без електроенергії на довгий час росіянам навряд чи вдасться. Проте тривалі обмеження цілком реальні у разі комбінації сильних руйнувань та аномальної спеки (від +30 градусів і вище), коли споживання різко зростає.

— Потенційно, після масованих обстрілів можливі навіть не 2-3 години, а до 5 годин у пікові періоди. Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, а от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів, — резюмував глава Укренерго.

Нагадуємо, що в українській енергетиці введено надзвичайний стан — читай в матеріалі, що це означає та що зміниться для українців.

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