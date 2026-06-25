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В Укренерго попередили про можливі відключення світла влітку до 5 годин: за яких умов

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Червня 2026, 12:00 2 хв.
Чи вистачить Україні електроенергії влітку
Фото Pexels

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