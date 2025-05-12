Мінімальна зарплата у 2025: розмір, і чи є перспективи зростання

Цьогоріч мінімальну оплату праці збільшували двічі. У січні — до 7 100 грн на місяць. А у квітні — до 8 000 гривень. Чи буде вона рости такими ж темпами наступного року? Про фінансові прогнози щодо мінімальної зарплати на 2025 рік — читай у матеріалі.

Мінімальна зарплата у 2025 році: якою буде

Мінімальна заробітна плата — це плата за просту, некваліфіковану працю, нарахована за місяць. Зазвичай саме її сума береться за основу для подальших розрахунків соціальних виплат, пенсій. Вона є базою для розрахування середніх та максимальних зарплат.

Розмір мінімальної зарплати на 2025 рік визначається Бюджетною декларацією на 2025-2027. Уряд схвалив її, опублікувавши свою Постанову 28 червня 2024. Якою є прогнозована сума — читай далі.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, у 2025 році мінімальна зарплата не зазнає змін і лишатиметься на рівні 2024 року. Вона дорівнюватиме 8000 гривень.

Не планує уряд збільшувати мінімалку й у 2026 та 2027 році — про це також йдеться у бюджетній декларації. Тобто мінімальна зарплата на рівні 8000 гривень прогнозується на три найближчі роки.

Яким у 2025 році буде прожитковий мінімум та виплати на дітей

Розмір мінімальної зарплати розглядатиметься у вересні цього року Верховною Радою в межах проекту Державного бюджету, і лише 1 січня 2025, після ухвалення вищим законодавчим органом країни, буде визначений її остаточний розмір. Так само будуть окреслені базові соціальні виплати.

До схвалення Верховною Радою, на основі Бюджетної декларації на 2025-2027 роки, маємо такі суми:

прожитковий мінімум — 3028 грн;

виплати на дітей віком до 6 років — 2 563 гривень;

виплати на дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 гривень.

Також бюджетна декларація поки не передбачає змін у розмірі мінімальної пенсії. У наступні три роки вона становитиме 2361 гривню.

Максимальна пенсія зазвичай дорівнює десяти мінімальним, тож її розмір сягатиме 23 610 гривень.

Чому уряд не підвищить соціальні стандарти у 2025 році

Голова бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа повідомила в інтерв’ю Forbes Ukraine, що станом на сьогодні уряд не має коштів для збільшення соціальних стандартів у 2025 році.

Навіть підвищення мінімальної зарплати на 100 грн потребує 5,3 млрд грн з боку держави. А збільшення прожиткового мінімуму на 100 грн обійдеться бюджету країни в 11 млрд грн. Проте наразі доходи державного бюджету збільшилися лише на 2,8 млрд грн.

До другого читання нових великих джерел покриття видатків не з’явилося.

Загалом на рішення уряду впливають декілька факторів, а саме:

видатки на соціальну допомогу;

зарплата у бюджетній сфері;

видатки пенсійного фонду.

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