Середня зарплата в Україні 2024: чого очікувати від нового року

Попри війну та виклики, які вона з собою принесла, зокрема й для економіки країни, як мінімальна, так і середня зарплата в Україні 2024 року продовжує зростати.
Так, наприкінці минулого року уряд ухвалив проект закону про державний бюджет України на 2024 рік та визначив у ньому, зокрема, якими будуть прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата.
Також серед основних показників, на яких базується бюджет, лишається і середня заробітна плата.
Насамперед визначити потрібно було саме мінімальну зарплату. Вона буде змінюватись цьогоріч двічі.
У січні вона збільшилась до 7 100 грн на місяць. А вже у квітні мінімальна зарплата стане 8 000 грн на місяць.
А ось у Пояснювальній записці до проекту закону про державний бюджет вже була зазначена середня заплата на 2024 рік, яка становитиме 21 809 грн на місяць.
Нагадаємо, що у третьому кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні також зазнав росту і становив 17 937 грн. Відповідно він підвищився на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Цьогорічний зріст у порівнянні з третім кварталом минулого року становить близько 21,8%.
Також раніше ми розповідали, що змінилося з 1 січня 2024 року для українців, зокрема у мінімальній зарплатні, виплатах та податках.
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