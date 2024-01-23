Середня зарплата в Україні 2024: чого очікувати від нового року

Попри війну та виклики, які вона з собою принесла, зокрема й для економіки країни, як мінімальна, так і середня зарплата в Україні 2024 року продовжує зростати.

Так, наприкінці минулого року уряд ухвалив проект закону про державний бюджет України на 2024 рік та визначив у ньому, зокрема, якими будуть прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата.

Також серед основних показників, на яких базується бюджет, лишається і середня заробітна плата.

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Середня зарплата в Україні 2024

Насамперед визначити потрібно було саме мінімальну зарплату. Вона буде змінюватись цьогоріч двічі.

У січні вона збільшилась до 7 100 грн на місяць. А вже у квітні мінімальна зарплата стане 8 000 грн на місяць.

А ось у Пояснювальній записці до проекту закону про державний бюджет вже була зазначена середня заплата на 2024 рік, яка становитиме 21 809 грн на місяць.

Нагадаємо, що у третьому кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні також зазнав росту і становив 17 937 грн. Відповідно він підвищився на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Цьогорічний зріст у порівнянні з третім кварталом минулого року становить близько 21,8%.

Навіщо знати розмір середньої заробітної платні

у разі залучення працівників до виконання військових обов’язків;

у разі надання працівникам відпусток;

якщо працівникам виплачують компенсації за невикористані відпустки;

якщо працівників переводять на іншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я;

якщо переводять вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;

у разі виконання працівниками державних та громадських обов’язків у робочий час;

у разі надання додаткових перерв для годування дитини;

у разі виплати вихідної допомоги;

якщо людина їде у службове відрядження, але це не стосується державних службовців;

у разі, якщо людина має вимушений прогул;

якщо працівника/працівницю направляють на обстеження до медичних закладів.

Також раніше ми розповідали, що змінилося з 1 січня 2024 року для українців, зокрема у мінімальній зарплатні, виплатах та податках.

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