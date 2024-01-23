Средняя зарплата в Украине 2024: чего ожидать от нового года

Несмотря на войну и вызовы, которые она с собой принесла, в том числе и для экономики страны, как минимальная, так и средняя зарплата в Украине в 2024 году продолжают расти.

Так, в конце прошлого года правительство приняло проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год и определило в нем в частности, какими будут прожиточный минимум и минимальная заработная плата.

Среди основных показателей, на которых базируется бюджет, остается и средняя заработная плата.

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Средняя зарплата в Украине 2024

Прежде всего, нужно определить размер минимальной зарплаты. Она будет меняться в этом году дважды.

В январе она увеличилась до 7 100 грн в месяц. А уже в апреле минимальная зарплата станет 8 000 грн в месяц.

А вот в пояснительной записке к проекту закона о государственном бюджете уже была указана средняя зарплата на 2024 год, которая составит 21 809 грн в месяц.

Напомним, что в третьем квартале 2023 размер среднемесячной зарплаты в Украине также вырос и составил 17 937 грн. Соответственно, он повысился на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост в этом году по сравнению с третьим кварталом прошлого года составляет около 21,8%.

Зачем знать размер средней заработной платы

в случае привлечения работников к исполнению воинских обязанностей;

в случае предоставления работникам отпусков;

если работникам выплачивают компенсации за неиспользованные отпуска;

если работников переводят на другую более легкую нижеоплачиваемую работу по состоянию здоровья;

если переводят беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, на другую более легкую работу;

при выполнении работниками государственных и общественных обязанностей в рабочее время;

при предоставлении дополнительных перерывов для кормления ребенка;

в случае выплаты выходного пособия;

если человек уезжает в служебную командировку, но это не касается государственных служащих;

в случае, если человек имеет вынужденный прогул;

если работника/работницу направляют на обследование в медицинские учреждения.

Также ранее мы рассказывали, что изменилось с 1 января 2024 года для украинцев, в частности, о минимальной зарплате, выплатах и налогах.

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