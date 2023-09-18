Экономия

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2024: сумма и основные изменения

Анна Голишевская, редактор сайта 18 сентября 2023, 08:15
Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2024: сумма и основные изменения
Фото: Unsplash

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