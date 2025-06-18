Середня зарплата в Україні 2025: у яких секторах виплати зросли найбільше

Фото Unsplash Середня зарплата в Україні станом на червень 2025 року становить 23460 гривень, повідомляє Держстат. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що відносно аналогічного періоду минулого року вона зросла на 24,1%. Як збільшилася зарплатня окремих працівників, чи буде вона зростати у 2026 році і яку середню зарплату отримують європейці? Зібрали найцікавіше. Середня зарплата в Україні за 2025 рік: зміни та перспективи росту Гетманцев додав, що у порівнянні з квартальною інфляцією на рівні 13,6%, то рівень середньої зарплати можна назвати непоганим. Він випереджає інфляцію на 10,5%.Найбільше зросла оплата праці в авіаційному транспорті (на 51,5%), сільському господарстві (на 46,9%) та будівництві (на 35,3%). — Якщо зіставити зарплати у доларовому еквіваленті, то в I кварталі 2025 року українці отримували у середньому 562 долари — це на 48 доларів більше, ніж в середньому в останній рік перед повномасштабним вторгненням, — прийшов до висновку депутат. Проте він додав, що є і недоліки. В 13 з 25 секторів економіки середня зарплата не дотягує до потрібного рівня, натомість її підтягнули вгору три галузі: ІТ — 65 579 гривень; авіатранспорт — 52 561 гривня; фінансова та страхова діяльність — 50 289 гривень. Натомість середня зарплата працівників водного транспорту порівняно з I кварталом 2024 року зменшились на 6,1%. Працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури мали зарплату в середньому 12448 гривень, представники сфер творчості та мистецтва — 13 014 гривень. — Зростання зарплат у цих найбільш малооплачуваних сферах є вдвічі меншим порівняно з середнім по економіці — 12,5% та 12,9% відповідно. Ненабагато більше отримували освітяни — 14 307 гривні, їх доходи зросли порівняно з I кварталом 2024 року на 13,1%, — підрахував Гетманцев. Збільшення середніх зарплат медичних працівників, які у січні-березні отримували в середньому 17222 гривень, було ще меншим — лише на 11,6% Ріст зарплат для найменш оплачуваних категорій громадян не покривав навіть рівень інфляції, який в I кварталі 2025 року становив 13,6%. Середня зарплата у будівельній галузі навіть після зростання на 35,3% становила 19699 гривень. Зарплати у галузі сільського господарства зросли на 46,9% (21 295 грн). Середні зарплати у промисловості завдяки збільшенню на 28,1% відповідають рівню 26183 гривень. Читати на тему Мінімальна зарплата у 2025: розмір, і чи є перспективи зростання Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році — дізнайся у матеріалі. Чи збільшиться середня зарплата у 2026 і 2027 В НБУ наголосили, що цьогоріч номінальна зарплата зросте на 17,7%. Але у зв’язку з інфляцією реальна середня зарплата в Україні у 2025 році збільшиться лише на 3,9%. У найближчі два роки зарплата також зростатиме. У 2026 році це відбуватиметься такими темпами: номінальна середня зарплата зросте на 9,4%; реальна зросте на 3,3%. У 2027 році прогноз буде таким: номінальна зарплата — на 8,8%; реальна — на 3,5%. Читати на тему Податок на зарплату в Україні: яку суму насправді працівники отримують на руки Розповідаємо, як розрахувати суму зарплати без податків. Яка реальна середня зарплата в Україні у порівнянні з ЄС У перерахунку на долари та євро середня зарплата в Україні дорівнює приблизно 564 долари та приблизно 488 євро. А за останні три роки вона зросла на 95 євро або 26%. Нині дані Євростату дозволяють поглянути лише на рівень середньої зарплати у 2023 році, а даних за 2024 або 2025 рік поки немає. Та у 2023 середня зарплата країнах ЄС зросла на 170-280 євро або на 6-15%. Наприклад, у Німеччині це 273 євро, або 6%; у Польщі 15 %, а у Чехії 9%. В Україні у 2023 році зарплата зросла на 11%, проте у переведенні на гроші це всього 43 євро. Тож нині українські зарплати набагато менші за європейські. А чому зарплата більше не є головним аргументом молоді під час пошуку роботи ми розповідали раніше. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Економіка України, Зарплата, Інфляція Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter