Середня зарплата в Україні 2025: у яких секторах виплати зросли найбільше

Середня зарплата в Україні станом на червень 2025 року становить 23460 гривень, повідомляє Держстат. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що відносно аналогічного періоду минулого року вона зросла на 24,1%.

Як збільшилася зарплатня окремих працівників, чи буде вона зростати у 2026 році і яку середню зарплату отримують європейці? Зібрали найцікавіше.

Середня зарплата в Україні за 2025 рік: зміни та перспективи росту

Гетманцев додав, що у порівнянні з квартальною інфляцією на рівні 13,6%, то рівень середньої зарплати можна назвати непоганим. Він випереджає інфляцію на 10,5%.

Найбільше зросла оплата праці в авіаційному транспорті (на 51,5%), сільському господарстві (на 46,9%) та будівництві (на 35,3%).

— Якщо зіставити зарплати у доларовому еквіваленті, то в I кварталі 2025 року українці отримували у середньому 562 долари — це на 48 доларів більше, ніж в середньому в останній рік перед повномасштабним вторгненням, — прийшов до висновку депутат.

Проте він додав, що є і недоліки. В 13 з 25 секторів економіки середня зарплата не дотягує до потрібного рівня, натомість її підтягнули вгору три галузі:

ІТ — 65 579 гривень;

авіатранспорт — 52 561 гривня;

фінансова та страхова діяльність — 50 289 гривень.

Натомість середня зарплата працівників водного транспорту порівняно з I кварталом 2024 року зменшились на 6,1%.

Працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури мали зарплату в середньому 12448 гривень, представники сфер творчості та мистецтва — 13 014 гривень.

— Зростання зарплат у цих найбільш малооплачуваних сферах є вдвічі меншим порівняно з середнім по економіці — 12,5% та 12,9% відповідно.

Ненабагато більше отримували освітяни — 14 307 гривні, їх доходи зросли порівняно з I кварталом 2024 року на 13,1%, — підрахував Гетманцев.

Збільшення середніх зарплат медичних працівників, які у січні-березні отримували в середньому 17222 гривень, було ще меншим — лише на 11,6%

Ріст зарплат для найменш оплачуваних категорій громадян не покривав навіть рівень інфляції, який в I кварталі 2025 року становив 13,6%.

Середня зарплата у будівельній галузі навіть після зростання на 35,3% становила 19699 гривень. Зарплати у галузі сільського господарства зросли на 46,9% (21 295 грн).

Середні зарплати у промисловості завдяки збільшенню на 28,1% відповідають рівню 26183 гривень.

Чи збільшиться середня зарплата у 2026 і 2027

В НБУ наголосили, що цьогоріч номінальна зарплата зросте на 17,7%. Але у зв’язку з інфляцією реальна середня зарплата в Україні у 2025 році збільшиться лише на 3,9%.

У найближчі два роки зарплата також зростатиме. У 2026 році це відбуватиметься такими темпами:

номінальна середня зарплата зросте на 9,4%;

реальна зросте на 3,3%.

У 2027 році прогноз буде таким:

номінальна зарплата — на 8,8%;

реальна — на 3,5%.

Яка реальна середня зарплата в Україні у порівнянні з ЄС

У перерахунку на долари та євро середня зарплата в Україні дорівнює приблизно 564 долари та приблизно 488 євро. А за останні три роки вона зросла на 95 євро або 26%.

Нині дані Євростату дозволяють поглянути лише на рівень середньої зарплати у 2023 році, а даних за 2024 або 2025 рік поки немає. Та у 2023 середня зарплата країнах ЄС зросла на 170-280 євро або на 6-15%.

Наприклад, у Німеччині це 273 євро, або 6%; у Польщі 15 %, а у Чехії 9%. В Україні у 2023 році зарплата зросла на 11%, проте у переведенні на гроші це всього 43 євро. Тож нині українські зарплати набагато менші за європейські.

А чому зарплата більше не є головним аргументом молоді під час пошуку роботи ми розповідали раніше.

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