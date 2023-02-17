Восстанови свое жилье! Как жителям и ОСМД получить грант на ремонт дома

В Киевской области реконструировали первые четыре дома по программе Восстанови дом от Фонда энергоэффективности. Программа действует два месяца и это хорошая возможность для ОСМД получить грантовые деньги на ремонт разрушенных в результате войны домов. Как получить деньги на ремонт дома — смотри в материале.

Как получить деньги на ремонт дома — программа Восстанови дом

Ранее программа покрывала четыре области — Киевскую, Черниговскую, Сумскую и Житомирскую. Сегодня в Фонде анонсировали расширение — подаваться могут ОСМД в Николаевской, Днепропетровской областях и Киеве.

Гранты стопроцентные, на один дом дают до шести миллионов гривен. А главное, говорят счастливцы, которые уже восстановили свои дома, механизм быстрый — 70% средств дают сразу, так что строители могут быстро начать работы.

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Дом Елены расположен в многострадальном Ирпене, в их семиэтажку прилетало несколько раз, крыша вместе с верхними этажами горела два дня. До бетона выгорело 12 квартир, а вместе с ними и все коммуникации, выбило окна, поплавился фасад.

Треть жителей потеряли все имущество, что не уничтожил огонь, залили дожди.

Мне понадобились сутки, чтобы я поняла, что этот дом будет жить так или иначе, я взяла себя в руки и мы начали действовать, — говорит председатель правления ОСМД ЖК Новооскольский Елена Саламатова.

Сначала дождались комиссию, чтобы понять с какой стороны начинать. Разобрали завалы наверху и все, что погорело в квартирах. За восстановление крыши строители насчитали полтора миллиона гривен.

Деваться было некуда, собрались деньгами и сделали накрытие, заново переложили поврежденные наверху стены. Но работы в доме было много, а люди финансово истощены.

Осенью Фонд энергоэффективности запустил программу Восстанови дом. ОСМД Елены одно из первых, которое подалось и выиграло грант на замену окон, дверей, восстановление коммуникаций, фасада. Сделали все быстро. Сейчас дом снаружи как новый. Теперь люди могут спокойно восстанавливать свои квартиры.

Программа Восстанови дом: условия

За два месяца на участие в программе Восстанови дом от Фонда энергоэффективности подались более 60 ОСМД, и 20 домов уже восстанавливают. Основное условие — грант покрывает текущие ремонты, то, что можно сделать быстро — это окна, фасады, крыши, инженерные системы.

Основные конструкции дома должны быть целыми или жители должны восстановить их за собственные деньги. Претендовать на грант могут только ОСМД, и нужно собрать пакет документов.

Сергей Казаку — региональный консультант Программы IFC по поддержке Фонда энергоэффективности Украины рассказал, как податься на грант:

Нужен отчет технического обследования и решения общего собрания, на основе отчета нанимаете подрядчика, который вам сделает работы, подаете заявку на участие, вы получите 70% гранта сразу, а остальное по завершению работ.

Деньги на восстановление домов, уничтоженных россиянами, предоставил Евросоюз. Бюджет программы — €25 млн. В Фонде посчитали, что за них можно восстановить более 500 домов. На один дают до шести миллионов гривен.

Потребность податься на программу

Юрий только ждет решения фонда, в его доме нет крыши, попало три снаряда. За свои деньги и средства благотворителей восстановили основные стены, но надо как можно быстрее сделать крышу. Несколько семей живут здесь, но большинство вернуться не могут.

У нас нет времени ждать, к нам зашли рабочие, пятого этажа нет, на четвертом этаже квартиры все затоплены, — говорит глава ОСМД из Николаева Юрий Москаленко.

Елена управляет другим ОСМД Ирпеня, и ее дома после освобождения города выглядели плачевно. Крыши отремонтировали сами, а за грантовые деньги от Восстанови дом сделали фасад, вставили окна, возобновили коммуникации.

Без помощи фонда вряд ли бы это осилили, восстановление только одного дома стоило почти четыре миллиона гривен. Строители справились за месяц. Перед зимой в ЖК вернулись почти 90% жителей.

Даже сливная система была повреждена, у большинства людей не было окон, люди здесь не смогли бы жить. Мы поражены работой, которую здесь проделали, — говорит председатель правления ОСМД Уютный Елена Литвиненко.

В фонде энергоэффективности призывают ОСМД подаваться на программу, восстанавливать свои дома. Средств для этого пока достаточно.

Раньше мы рассказывали, как работает Армия возобновления Украины.

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