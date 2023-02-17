Lifestyle

Восстанови свое жилье! Как жителям и ОСМД получить грант на ремонт дома

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 17 февраля 2023, 22:00

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Восстанови свое жилье! Как жителям и ОСМД получить грант на ремонт дома
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