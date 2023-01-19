Поврежденные дома в Киевской области восстановят бесплатно. Что важно знать о специальной программе

18 многоквартирных домов, пострадавших во время российской оккупации в Киевской области, восстановят за средства благотворителей.

Благодаря этому смогут вернуться домой почти 4000 человек. Первый столь масштабный проект по восстановлению поврежденного жилья стартовал на платформе United 24.

Деньги на нем собирали в 110 странах. Одним из первых в проекте станет ЖК в Ирпене, который весной разбомбили российские захватчики.

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Глава ОСМД Ангелина показала, что пожары уничтожили более 30 квартир.

Люди почти не живут, квартир 10 сейчас проживают в разных условиях. Кто смог — восстановил себе коммуникации, у кого квартира уцелела. А так никого на месте нет, потому что невозможно жить, — говорит Ангелина.

Эта программа будет расширяться, привлекая все больше международных доноров. Чтобы попасть в список, нужно с зафиксированными разрушениями вместе с местными властями разработать необходимые документы, которые свидетельствуют, возможно ли вообще восстановить дом.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как получить деньги от государства на компенсацию за поселение переселенцев.