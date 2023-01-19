Пошкоджені будинки на Київщині відновлять безкоштовно. Що важливо знати про спеціальну програму

18 багатоквартирних будинків, які постраждали під час російської окупації на Київщині, відновлять за кошти благодійників.

Завдяки цьому зможуть повернутися додому майже 4000 людей. Перший настільки масштабний проект з відновлення пошкодженого житла стартував на платформі United 24.

Гроші на ній збирали у 110 країнах. Одним із перших у проекті стане ЖК в Ірпені, який навесні потрощили російські загарбники.

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Голова ОСББ пані Ангеліна показала, що пожежі знищили понад 30 квартир.

Люди майже не живуть, квартир 10 зараз проживають в різних умовах. Хто зміг — відновив собі комунікації, в кого квартира вціліла. А так нікого на місці немає, бо немає як жити, — каже Ангеліна.

Цю програму розширюватимуть, залучаючи дедалі більше міжнародних донорів. Щоб потрапити до списку, треба із зафіксованими руйнуваннями разом із місцевою владою розробити необхідні документи, які засвідчать, чи можливо взагалі відновити будинок.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як отримати гроші від держави на компенсацію за поселення переселенців.