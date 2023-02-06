Армія відновлення: как неравнодушных украинцев объединило горе войны

В Харьковской области к Армії відновлення присоединилась уже сотня людей — это мужчины и женщины, которые по разным причинам потеряли работу.
Сейчас они уже работают по полной — отстраивают страну, разрушенную врагом. Разбирают развалины после российских обстрелов, заготавливают дрова, разгружают гуманитарную помощь.
За это получают законную заработную плату. Среди рабочих Армії відновлення — 26-летняя Татьяна. Она плачет, когда вспоминает, через какие ужасы пришлось пройти.
Я потеряла ребенка на четвертом месяце во время оккупации. Трудно было, очень ждали Украину, — со слезами на глазах делится с нашими корреспондентами Татьяна.
Я потеряла ребенка на четвертом месяце во время оккупации. Трудно было, очень ждали Украину, — со слезами на глазах делится с нашими корреспондентами Татьяна.
К Армії відновлення она присоединилась, увидев объявление в соцсетях. Людей берут не только разбирать завалы, но и заготавливать дрова, разгружать гуманитарку. При этом община не тратит ни копейки.
— Человек может работать в Армії відновлення в течение полугода и получать за это деньги, — говорит директор Харьковского областного центра занятости Владимир Миненко.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие страны дали гарантии на восстановление Украины.