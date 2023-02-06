Армія відновлення: как неравнодушных украинцев объединило горе войны

В Харьковской области к Армії відновлення присоединилась уже сотня людей — это мужчины и женщины, которые по разным причинам потеряли работу.

Сейчас они уже работают по полной — отстраивают страну, разрушенную врагом. Разбирают развалины после российских обстрелов, заготавливают дрова, разгружают гуманитарную помощь.

За это получают законную заработную плату. Среди рабочих Армії відновлення — 26-летняя Татьяна. Она плачет, когда вспоминает, через какие ужасы пришлось пройти.

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Я потеряла ребенка на четвертом месяце во время оккупации. Трудно было, очень ждали Украину, — со слезами на глазах делится с нашими корреспондентами Татьяна.

К Армії відновлення она присоединилась, увидев объявление в соцсетях. Людей берут не только разбирать завалы, но и заготавливать дрова, разгружать гуманитарку. При этом община не тратит ни копейки.

— Человек может работать в Армії відновлення в течение полугода и получать за это деньги, — говорит директор Харьковского областного центра занятости Владимир Миненко.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие страны дали гарантии на восстановление Украины.