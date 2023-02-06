Армія відновлення: як небайдужих українців об’єднало горе війни

На Харківщині до Армії відновлення доєдналася вже сотня людей — це чоловіки та жінки, які з різних причин втратили роботу.

Нині вони вже працюють на повну — відбудовують країну, зруйновану ворогом. Розбирають руїни після російських обстрілів, заготовляють дрова, розвантажують гуманітарну допомогу.

За це отримують законну заробітну плату. Серед робітників Армії відновлення — 26-річна Тетяна. Вона плаче, коли згадує, через які жахіття довелося пройти.

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Я втратила дитину на четвертому місяці під час окупації. Важко було, дуже чекали Україну, — зі сльозами на очах ділиться з нашими кореспондентами Тетяна.

До Армії відновлення вона приєдналася, коли побачила оголошення в соцмережах. Людей залучають не тільки розбирати завали, а й заготовляти дрова, розвантажувати гуманітарку. При цьому громада не витрачає ні копійки.

— Людина може працювати в Армії відновлення протягом півроку й отримувати за це гроші, — каже директор Харківського обласного центру зайнятості Володимир Міненко.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, які країни дали гарантії на відновлення України.