Перекази на карту з 1 липня 2025 року: чи змінилися ліміти

Ще з 1 червня в Україні почали діяти нові правила для банківських переказів — як між звичайними картками, так і на рахунки у форматі IBAN.

І це не просто чергові банківські новинки, а частина домовленості, яку ще в грудні 2024 року підписали найбільші банки країни. Таким чином вони борються з фінансовими махінаціями й роблять грошовий обіг більш прозорим.

Чи відбулися додаткові зміни з 1 липня? Що відомо про перекази на картку з 1 липня, яким буде податок та як змінилися ліміти на суми – пояснюємо у матеріалі.

Перекази на картку з 1 липня 2025

Нові правила переказів ввели з 1 червня і додаткових правок у порядок, що існує з 1 липня не вносили.

З 1 червня українці, яких банки вважають “надійними”, тобто з низьким або середнім рівнем ризику, можуть переказувати не більше ніж 100 тисяч гривень на місяць з картки на картку (раніше — 150 тисяч).

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Якщо ж клієнт потрапив до групи ризику, то для нього обмеження ще жорсткіше: максимум 50 тисяч гривень на місяць.

Тож тепер варто звикати до нових фінансових рамок і стежити за обсягом своїх переказів — особливо якщо ти активно користуєшся картками для платежів не лише в особистих цілях.

Винятки, на які нові ліміти на перекази на картку не поширюються

Ліміти не діють на перекази між власними рахунками однієї особи — наприклад, якщо ти просто перекидаєш гроші з однієї своєї картки на іншу, навіть у різних банках.

Також немає жодних лімітів на отримання переказів від близьких родичів, якщо такі операції не регулярні і не скидаються на підприємницьку діяльність. Тобто якщо мама надіслала тобі гроші на навчання чи подруга повернула борг. Головне, щоб це були справді особисті, а не регулярні бізнесові надходження, замасковані під перекази.

Волонтери також можуть працювати у звичному режимі — їхня діяльність визнана суспільно важливою, тож перекази на їхні рахунки не потрапляють під нові ліміти.

Зміни не торкнуться зарплатних карток — офіційна заробітна плата прийде, як і раніше. Це так звані “білі гроші”, і держава до них питань не має.

ФОПи чи наймані працівники з прозорими надходженнями також можуть бути спокійні: їхні банківські операції не викликатимуть підозр, якщо все оформлено офіційно.

В яких випадках можуть заблокувати картку

Банк має право тимчасово заблокувати картку, якщо йому щось здасться підозрілим. Наприклад, якщо раніше на рахунку не було жодного руху — ні зарплати, ні платежів — і раптом починають регулярно надходити великі суми.

У таких випадках банк має повне право ретельно перевірити, що саме відбувається, і хто отримує ці кошти. Якщо виявиться, що людина має неофіційну підприємницьку діяльність або використовує картку в обхід податків — рахунок можуть заморозити до з’ясування обставин.

Дізнайся також, як оподатковуються перекази між картками. В яких випадках доведеться платити, і скільки, а які перекази не потрібно декларувати.

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