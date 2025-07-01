Переводы на карту с 1 июля 2025 года: изменились ли лимиты

Еще с 1 июня в Украине начали действовать новые правила для банковских переводов как между обычными карточками, так и на счета в формате IBAN.

И это не просто очередные банковские новинки, а часть договоренности, которую еще в декабре 2024 подписали крупнейшие банки страны. Так они борются с финансовыми махинациями и делают денежное обращение более прозрачным.

Произошли ли дополнительные изменения с 1 июля? Что известно о переводах на карту с 1 июля, каким будет налог и как изменились лимиты на суммы – объясняем в материале.

Переводы на карточку с 1 июля 2025

Новые правила переводов ввели с 1 июня и дополнительные поправки в уже существующий порядок с 1 июля не вносили.

С 1 июня украинцы, которых банки считают “надежными”, то есть с низким или средним уровнем риска, могут перечислять не более 100 тысяч гривен в месяц с карты на карту (ранее — 150 тысяч).

Если же клиент попал в группу риска, то для него ограничение еще более жесткое: максимум 50 тысяч гривен в месяц.

Теперь стоит привыкать к новым финансовым рамкам и следить за объемом своих переводов — особенно если ты активно пользуешься картами для платежей не только в личных целях.

Исключения, на которые новые лимиты на переводы на карту не распространяются

Лимиты не действуют на переводы между собственными счетами одного лица — например, если ты просто опрокидываешь деньги с одной своей карты на другую, даже в разных банках.

Также нет никаких лимитов на получение переводов от близких родственников, если такие операции не регулярны и не похожи на предпринимательскую деятельность. То есть, если мама прислала тебе деньги на учебу или подруга вернула долг. Главное, чтобы это были действительно личные, а не регулярные поступления от бизнеса, замаскированные под переводы.

Волонтеры также могут работать в обычном режиме — их деятельность признана общественно важной, так что переводы на их счета не попадают под новые лимиты.

Изменения не коснутся зарплатных карт — официальная заработная плата придет по-прежнему. Это так называемые “белые деньги”, и у государства к ним вопросов нет.

ФЛП или наемные работники с прозрачными поступлениями также могут быть спокойны: их банковские операции не будут вызывать подозрений, если все оформлено официально.

В каких случаях могут заблокировать карту

Банк имеет право временно заблокировать карту, если что-то ему покажется подозрительным. К примеру, если раньше на счету не было ни одного движения — ни зарплаты, ни платежей — и вдруг начинают регулярно поступать большие суммы.

В таких случаях банк имеет полное право тщательно проверить, что происходит, и кто получает эти средства. Если окажется, что человек имеет неофициальную предпринимательскую деятельность или использует карточку в обход налогов, счет могут заморозить до выяснения обстоятельств.

Узнай также, как облагаются налогом переводы между карточками. В каких случаях придется платить и сколько, а какие переводы не нужно декларировать.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.