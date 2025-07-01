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Переводы на карту с 1 июля 2025 года: изменились ли лимиты

Ольга Петухова, редактор сайта 01 июля 2025, 10:45
переводы на карточку с 1 июля
Фото Pexels

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