Відбудувати Україну може кожен! Ініціативи, до яких ти можеш долучитися

Війна в Україні принесла жахливі руйнування — будівель, інфраструктури. На відновлення післявоєнної країни підуть роки. Але доєднатися до відбудови свого міста та України загалом може кожен!

Elle розповіла про вісім ініціатив, які націлені на відновлення житлових будинків. Ми переповідаємо цю інформацію тобі.

Repair Together

Благодійна організація відновлює постраждалі від окупації та бойових дій будинки. Ініціатива допомагає малозабезпеченим сім’ям.

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Задум допомагати людям з’явився в травні 2022 року, коли потрібно було відновлювати Чернігівську область. Окрім відбудови, волонтери ще й влаштовують ярмарки та концерти, аби разом із місцевими мешканцями відпочити після роботи.

Доєднатися до ініціативи може кожен — волонтерством там займаються лише з четверга до неділі.

Усі деталі можна знайти в соціальних мережах Repair Together.

Есперанса

Волонтери з Есперанса допомагають тим, кому це потрібно: людям похилого віку, людям з інвалідністю та багатодітним сім’ям. А ще — сім’ям, де чоловіки чи жінки служать у ЗСУ.

Фонд уже допоміг розібрати 16 завалів. Волонтери організації займаються не лише дрібним ремонтом будинків, а й гуманітарною допомогою, купують будматеріали, встановлюють модульні будинки.

Доєднатися до волонтерів, допомогти їм та дізнатися усі деталі можна на сайті організації.

Сміливі відновлювати

Волонтери організації Сміливі відновлювати допомагають у Київській області, зокрема у Бучі, Ірпені та Гостомелі. Ініціатива була запущена влітку цього року ГО Урбанрада спільно з БФ Янголи ЮА.

Доєднатися до волонтерів чи звернутися за допомогою можна через соціальні мережі організації.

Ro3kvit: Urban Coalition for Ukraine

Назва проекту говорить сама за себе: Розквіт розробляє методологію з відновлення інфраструктури та міст України. Волонтери — експерти з містобудування, планування житла та будинків, економіки, права та енергетики — всі вони працюють спільно з громадянами та владою.

Ініціатором об’єднання стала харківська громадська організація Архітектурна освіта Харківської школи архітектури. Доєднатися до організації можна через посилання.

Добробат

Добровольчий будівельний батальйон сформували з ініціативи Київської ОВА як допомогу для ДСНС. Організація об’єднує всіх волонтерів, які готові відбудовувати Україну просто зараз.

Добровольчий будівельний батальйон допомагає з відбудовою на Сіверщині, Слобожанщині та Наддніпрянщині.

На своєму сайті Добробат розповідає про всі зроблені роботи, а також оновлює інформацію стосовно набору волонтерів чи збору коштів.

Урбанина

Урбанина — це проект, який об’єднав під своєю егідою експертів з архітектури, які досліджують території, проектують міські простори та розробляють вуличні об’єкти.

У власній школі об’єднання навчає створювати простори, орієнтовані на потреби людей, та проводить фестиваль, щоб про них розповідати.

Команда долучається до багатьох ініціатив, серед яких Довідник з відбудови міст та Rebuildua. Спеціалісти оцифровують, аналізують та демонструють зруйновані будинки України. Наразі команда вже опрацювала дані з села Мощун та Ірпінь.

Дізнатися про роботу об’єднання можна із сайту.

Будуємо Україну Разом

Будувати України пропонують в організації БУР! Це програма БО Українська освітня платформа, яка створює можливості для молоді творити зміни в країні через волонтерство. Організація працює ще з 2014 року, а за вісім років допомогли сотням українців.

Зараз волонтери допомагають облаштовувати пошкоджені будинки для переселенців та організовують табори. До того ж організація всяко допомагає військовим.

Доєднатися та разом волонтерити пропонують на сайті БУР.

Район #1

Організація з незвичною назвою Район #1 заснована Андрієм Титаренком. Тоді, у 2018 році, вони мали відновити вулицю Рейтарську.

Після початку великої війни організація допомагала відновити Київську область.

Самі вони на своєму сайті зазначають: зрозуміли, що хочуть робити все, аби повернути людей до колишнього життя.

Кожен охочий допомогти країні може долучитися не лише до відбудови інфраструктури будівель. Насамперед люди потребують допомоги: читай про протезування українців та що для цього необхідно.

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