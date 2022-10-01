Одноденна зарплатня допоможе поставити їх на ноги! Як долучитися до зброру коштів на протези для поранених військових

За свою свободу та життя українці змушенні жертвувати власним здоров’ям. Багато наших воїнів отримали поранення, які ускладнюють їхнє звичайне життя: опинившись без кінцівок, захисники потребують шалених коштів на своє відновлення та лікування. І часто таких сум у них просто немає.

На щастя, на допомогу нашим героям приходять благодійні ініціативи та фонди. Один із них дає можливість кожному українцю доєднатися до збору на протези для військових — таким чином подякувати захиснику за ту роботу, яку він виконав перед народом України.

Благодійний проект Протези для Незламних пропонує кожному українцю пожертвувати свою одноденну зарплату на протези для українських війскових та цивільних.

Зараз вдалося зібрати близько дев’яти мільйонів гривень, але сучасних біонічніх протезів потребують 50 українців. Сума, яка необхідна для забезпечення цих людей протезами, складає близько 100 мільйонів гривень.

Як доєднатися до збору на протези для українців

Протези для українців встановлюватимуть у Львівському Національному реабілітаційному центрі Незламні. Минулого року, 19 жовтня, центр оголосив про збір для дівчини Вікторії на найдорожчий у світі укол від СМА.

Відтоді цей день набув нового сенсу, — зізнається міський голова Львова Андрій Садовий.

Нині 19 жовтня — День для Незламних. Ми збираємо кошти для українців, які постраждали від війни та потребують протезування.

Щоб долучитися до ініціативи, ти можеш перерахувати свою одноденну зарплату на сайті благодійної платформи dobro.ua.

Якщо ти хочеш зробити внесок від компанії, здійснити її можна за реквізитами:

МБФ Українська Біржа Благодійності

ЕДРПОУ 38005762

р/р: UA583057490000002600630669802

МФО 305749 м. Київ

Центральне відділення ПАТ Банк Кредит Дніпро

Безповоротна благодійна допомога на проєкт Протези для Незламних

Зараз в Україні працює дуже мало центрів протезування, тож українські бійці змушені шукати допомоги на західних регіонах країни. Як і де протезують військових — шукай у матеріалі.

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