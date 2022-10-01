Однодневная зарплата поможет поставить их на ноги! Как присоединиться к сбору средств на протезы для раненых военных

За свою свободу и жизнь украинцы вынуждены жертвовать своим здоровьем. Многие наши воины получили ранения, осложняющие их обычную жизнь: оказавшись без конечностей, защитники нуждаются в безумных средствах на свое восстановление и лечение. И часто таких сумм у них просто нет.
К счастью, на помощь нашим героям приходят благотворительные инициативы и фонды. Один из них позволяет каждому украинцу присоединиться к сбору на протезы для военных — таким образом поблагодарить защитника за ту работу, которую он выполнил перед народом Украины.
Благотворительный проект Протези для Незламних предлагает каждому украинцу пожертвовать свою однодневную зарплату на протезы для украинских военных и гражданских.
Благотворительный проект Протези для Незламних предлагает каждому украинцу пожертвовать свою однодневную зарплату на протезы для украинских военных и гражданских.
Сейчас удалось собрать около девяти миллионов гривен, но в современных бионических протезах нуждаются 50 украинцев. Сумма, которая необходима для обеспечения этих людей протезами, составляет около 100 миллионов гривен.
Протезы для украинцев будут устанавливать во Львовском национальном реабилитационном центре Незламні. В прошлом году, 19 октября, центр объявил о сборе для девочки Виктории на самый дорогой в мире укол от СМА.
С тех пор этот день приобрел новый смысл, — признается городской голова Львова Андрей Садовый.
Сейчас 19 октября — День для Несокрушимых. Мы собираем средства для украинцев, пострадавших от войны и нуждающихся в протезировании.
Сейчас 19 октября — День для Несокрушимых. Мы собираем средства для украинцев, пострадавших от войны и нуждающихся в протезировании.
Чтобы приобщиться к инициативе, следует перечислить свою однодневную зарплату на сайте благотворительной платформы dobro.ua.
Pexels
Сейчас в Украине работает очень мало центров протезирования, поэтому украинские бойцы вынуждены искать помощь в западных регионах страны. Как и где протезируют военных, ищи в материале.
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