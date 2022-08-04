Ситуация с протезированием в Украине: как бойцы, не падая духом, возвращаются к жизни

В Харькове из-за войны не работает институт протезирования. Он ежегодно обслуживал около 2,5 тысяч пациентов, ставил на ноги тяжелораненых, изготовлял протезы всех уровней сложности, ведь там работают специалисты международного уровня.

Институт находится возле харьковской кольцевой дороги. С первых дней войны он под постоянным огнем оккупантов. Находиться там опасно как для пациентов, так и для медиков. Чем дольше длится война, тем больше появляется тех, кто нуждается в помощи специалистов-протезистов.

Поэтому, чтобы и дальше оказывать помощь пациентам, институт эвакуировался в Кропивницкий и Львов, и уже там специалисты начали принимать первых пациентов.

Раненый в Луганской области боец ​​Александр уже прошел процедуру протезирования и не потерял чувство юмора. Говорит: “Мой протез может быть с крючком, чтобы ловить рыбу, и все остальное делать будет тоже хорошо”.

Напомним, что ранее мы рассказывали о девочке Саше, которая пострадала во время ракетного удара, но мечтает снова стать на ноги.