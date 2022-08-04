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Ситуация с протезированием в Украине: как бойцы, не падая духом, возвращаются к жизни

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV Татьяна Доцяк 04 августа 2022, 14:00

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