Отстроить Украину может каждый! Инициативы, к которым ты можешь приобщиться

Война в Украине принесла ужасающие разрушения — зданий, инфраструктуры. На восстановление послевоенной страны уйдут годы. Но присоединиться к восстановлению своего города и Украины может каждый!

Elle рассказала о восьми инициативах, нацеленных на восстановление жилых домов. Мы пересказываем эту информацию тебе.

Repair Together

Благотворительная организация восстанавливает пострадавшие от оккупации и боевых действий дома. Инициатива помогает малоимущим семьям.

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Замысел помогать людям появился в мае 2022 года, когда нужно было восстанавливать Черниговскую область. Кроме восстановления волонтеры еще и устраивают ярмарки и концерты, чтобы вместе с местными жителями отдохнуть после работы.

Присоединиться к инициативе может каждый — волонтерством там занимаются только с четверга по воскресенье.

Все детали можно найти в социальных сетях Repair Together.

Есперанса

Волонтеры из Эсперанса помогают тем, кому это нужно: пожилым людям, людям с инвалидностью и многодетным семьям. А еще — семьям, где мужчины или женщины служат в ВСУ.

Фонд уже помог разобрать 16 завалов. Волонтеры организации занимаются не только мелким ремонтом домов, но и гуманитарной помощью, покупают стройматериалы, устанавливают модульные дома.

Присоединиться к волонтерам, помочь им и узнать все детали можно на сайте организации.

Сміливі відновлювати

Волонтеры организации Сміливі відновлювати помогают в Киевской области, в частности в Буче, Ирпене и Гостомеле. Инициатива была запущена летом этого года ОО Урбанрада совместно с БФ Ангелы ЮА.

Присоединиться к волонтерам или обратиться за помощью можно через социальные сети организации.

Ro3kvit: Urban Coalition for Ukraine

Название проекта говорит само за себя: Розквіт разрабатывает методологию восстановления инфраструктуры и городов Украины. Волонтеры — эксперты по градостроительству, планированию жилья и домов, экономики, права и энергетики — все они работают совместно с гражданами и властями.

Инициатором объединения стала харьковская общественная организация. Архитектурное образование Харьковской школы архитектуры. Присоединиться к организации можно через ссылку.

Добробат

Добровольческий строительный батальон сформирован по инициативе Киевской ОВА как помощь для ГСЧС. Организация объединяет всех волонтеров, которые готовы восстанавливать Украину прямо сейчас.

Добровольческий строительный батальон помогает с восстановлением на Сиверском, Слобожанском и Приднепровском направлениях.

На своем сайте Добробат рассказывает обо всех проделанных работах, а также обновляет информацию о наборе волонтеров или сборе средств.

Урбанина

Урбанина — это проект, объединивший под своей эгидой экспертов по архитектуре, которые исследуют территории, проектируют городские просторы и разрабатывают уличные объекты.

В собственной школе объединение учит создавать пространства, ориентированные на нужды людей, и проводит фестиваль, чтобы рассказывать о них.

Команда присоединяется ко многим инициативам, среди которых Справочник по восстановлению городов и Rebuildua. Специалисты оцифровывают, анализируют и демонстрируют разрушенные дома Украины. Пока команда уже проработала данные из села Мощун и Ирпень.

Узнать о работе объединения можно с сайта.

Будуємо Україну Разом

Строить Украину предлагают в организации БУР! Это программа БУ Украинская образовательная платформа, которая создает возможности для молодежи создавать изменения в стране через волонтерство. Организация работает еще с 2014 года, а за восемь лет помогли сотням украинцев.

Сейчас волонтеры помогают обустраивать поврежденные дома для переселенцев и организуют лагеря. К тому же, организация всяко помогает военным.

Присоединиться и вместе волонтерить предлагают на сайте БУР.

Район #1

Организация с необычным названием Район #1 основана Андреем Титаренко. Тогда, в 2018 году, они должны были восстановить улицу Рейтарскую.

После начала войны организация помогала восстановить Киевскую область.

Сами они на своем сайте отмечают: поняли, что хотят делать все, чтобы вернуть людей в прежнюю жизнь.

Каждый желающий помочь стране может приобщиться не только к восстановлению инфраструктуры зданий. В первую очередь, люди нуждаются в помощи: читай о протезировании украинцев и что для этого необходимо.

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