Отстроить Украину может каждый! Инициативы, к которым ты можешь приобщиться

Война в Украине принесла ужасающие разрушения — зданий, инфраструктуры. На восстановление послевоенной страны уйдут годы. Но присоединиться к восстановлению своего города и Украины может каждый!
Elle рассказала о восьми инициативах, нацеленных на восстановление жилых домов. Мы пересказываем эту информацию тебе.
Благотворительная организация восстанавливает пострадавшие от оккупации и боевых действий дома. Инициатива помогает малоимущим семьям.
Замысел помогать людям появился в мае 2022 года, когда нужно было восстанавливать Черниговскую область. Кроме восстановления волонтеры еще и устраивают ярмарки и концерты, чтобы вместе с местными жителями отдохнуть после работы.
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Допис, поширений Repair Together (@repair.together)
Присоединиться к инициативе может каждый — волонтерством там занимаются только с четверга по воскресенье.
Все детали можно найти в социальных сетях Repair Together.
Волонтеры из Эсперанса помогают тем, кому это нужно: пожилым людям, людям с инвалидностью и многодетным семьям. А еще — семьям, где мужчины или женщины служат в ВСУ.
Фонд уже помог разобрать 16 завалов. Волонтеры организации занимаются не только мелким ремонтом домов, но и гуманитарной помощью, покупают стройматериалы, устанавливают модульные дома.
Присоединиться к волонтерам, помочь им и узнать все детали можно на сайте организации.
Есперанса
Волонтеры организации Сміливі відновлювати помогают в Киевской области, в частности в Буче, Ирпене и Гостомеле. Инициатива была запущена летом этого года ОО Урбанрада совместно с БФ Ангелы ЮА.
Присоединиться к волонтерам или обратиться за помощью можно через социальные сети организации.
Название проекта говорит само за себя: Розквіт разрабатывает методологию восстановления инфраструктуры и городов Украины. Волонтеры — эксперты по градостроительству, планированию жилья и домов, экономики, права и энергетики — все они работают совместно с гражданами и властями.
Инициатором объединения стала харьковская общественная организация. Архитектурное образование Харьковской школы архитектуры. Присоединиться к организации можно через ссылку.
Добровольческий строительный батальон сформирован по инициативе Киевской ОВА как помощь для ГСЧС. Организация объединяет всех волонтеров, которые готовы восстанавливать Украину прямо сейчас.
Добровольческий строительный батальон помогает с восстановлением на Сиверском, Слобожанском и Приднепровском направлениях.
На своем сайте Добробат рассказывает обо всех проделанных работах, а также обновляет информацию о наборе волонтеров или сборе средств.
Добробат
Урбанина — это проект, объединивший под своей эгидой экспертов по архитектуре, которые исследуют территории, проектируют городские просторы и разрабатывают уличные объекты.
В собственной школе объединение учит создавать пространства, ориентированные на нужды людей, и проводит фестиваль, чтобы рассказывать о них.
В собственной школе объединение учит создавать пространства, ориентированные на нужды людей, и проводит фестиваль, чтобы рассказывать о них.
Команда присоединяется ко многим инициативам, среди которых Справочник по восстановлению городов и Rebuildua. Специалисты оцифровывают, анализируют и демонстрируют разрушенные дома Украины. Пока команда уже проработала данные из села Мощун и Ирпень.
Узнать о работе объединения можно с сайта.
Строить Украину предлагают в организации БУР! Это программа БУ Украинская образовательная платформа, которая создает возможности для молодежи создавать изменения в стране через волонтерство. Организация работает еще с 2014 года, а за восемь лет помогли сотням украинцев.
Сейчас волонтеры помогают обустраивать поврежденные дома для переселенцев и организуют лагеря. К тому же, организация всяко помогает военным.
Присоединиться и вместе волонтерить предлагают на сайте БУР.
БУР
Организация с необычным названием Район #1 основана Андреем Титаренко. Тогда, в 2018 году, они должны были восстановить улицу Рейтарскую.
После начала войны организация помогала восстановить Киевскую область.
Сами они на своем сайте отмечают: поняли, что хотят делать все, чтобы вернуть людей в прежнюю жизнь.
Каждый желающий помочь стране может приобщиться не только к восстановлению инфраструктуры зданий. В первую очередь, люди нуждаются в помощи: читай о протезировании украинцев и что для этого необходимо.
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