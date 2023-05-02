Зруйнований Ірпінь оживає: як триває відбудова міста та скільки на це потрібно грошей

В Україні зафіксували майже 144 тис. зруйнованих унаслідок воєнних дій будинків, найбільше — на Донеччині. У п’ятірці також Луганщина, Чернігівщина, Харківщина та Київщина. У столичному регіоні знищено 22 тис. будинків. Це дані Київської школи економіки. Як відбувається відбудова Ірпеня — читай у матеріалі.

Як відбувається відбудова Ірпеня

Оживити населені пункти допомагають іноземні партнери. Перевірити, як триває відбудова, напередодні в Ірпінь приїздили представники Міжнародної фінансової корпорації.

Ольга та Анастасія живуть в Ірпені. Їхні оселі в одному районі були двома новими житловими комплексами, які ворог торік розстріляв.

Тут була дірка, було видно нижню квартиру, — показує місцева жителька Анастасія.

Ольга весь цей жах пережила в місті. Залишитися було її свідомим рішенням. Вона голова ОСББ і хотіла допомогти тим, хто евакуюватися не мав змоги. Як тільки росіяни відступили, мешканці будинків вирішили, що будуть відбудовуватися.

Спершу збирали гроші самі, потім почали шукати фінансування. Тільки коштів міста чи держави недостатньо. Обидва будинки зараз ремонтують за гроші програми Віднови дім фонду енергоефективності. Основна умова — працюють лише з ОСББ.

Замовити технічне обстеження будинку, розробити проектну документацію, пройти оцінку і після цього укласти договір з підрядником, — каже директор фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.

З цими документами можна звернутися до фонду та отримати аванс на відбудову. Партнери фонду енергоефективності приїхали в Ірпінь, щоб побачити, як йде відбудова та вирішити, за які проекти братися далі.

Перший відновлений будинок оцінили вдалим, тому програма буде розширюватися. До програми залучать €25 млн.

Росіяни в Ірпені зруйнували 70% будинків. На їх відновлення потрібно щонайменше $850 млн. Таку цифру озвучили торік. Відбудова триває, її важливо завершити якнайшвидше, щоб місто оживало та поверталися люди.

Нині в місті відновили кожен п’ятий будинок. Загалом до Ірпеня вже повернулися близько 80% населення.

Раніше ми розповідали, як Гостомель відбудовують за французькою технологією.

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