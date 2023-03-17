Здесь посадим цветы! Изувеченный Изюм возвращается к жизни

Полное восстановление Изюма. Уцелевшего от российских обстрелов дома в центре города не найти – поликлиника, школа, многоэтажки – повреждены вражеской артиллерией и авиацией.
В освобожденном Изюме Харьковской области коммунальщики разбирают установленные во время оккупации российские блокпосты, а в ближайшее время городской совет устроит большую весеннюю толоку.
– Было очень много, на каждой дороге, на каждом перекрестке были блокпосты. Проверяли всех людей, мы носили не только паспорта с собой, мы носили приписной листок, – рассказывает бригадир изюмского КП Благоустрій Ирина Глебова.
Коммунальщики обещают даже цветы посадить, чтобы люди, которые будут возвращаться домой из эвакуации, увидели, как изуродованный обстрелами Изюм снова начинает жить.
Цветы, я думаю, мы посадим, если деньги выделят. Мы засадим площадь цветами, – верит Ирина.
Цветы, я думаю, мы посадим, если деньги выделят. Мы засадим площадь цветами, – верит Ирина.
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