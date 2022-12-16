В память о погибших: литовский пианист сыграл в освобожденном Изюме

Украина приковала к себе глаза всего мирового сообщества. Особенно на это реагируют художники и музыканты. В освобожденном Изюме возле разрушенных оккупантами половецких баб литовский пианист Дариус Мажинтас сыграл украинскую классику.

Специально для этого выступления музыкант изучил произведения украинского композитора Валентина Сильвестрова. Играл в честь погибших в ужасной войне, развязанной Россией в Украине, и с верой в победу ВСУ.

Цель — привлечь внимание мира к убийствам россиянами мирных людей и уничтожению ими культурных памятников.

Это уже второй концерт литовского пианиста под открытым небом на деоккупированных территориях. Первый прошел в Ирпене в конце апреля.

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Он привозит музыку туда, где ее никто не ожидает услышать. Вдалеке слышны взрывы, но в Изюме звучит музыка. Из-за тумана композиции звучат не так, как хотелось бы. Но это, считает музыкант, не проблема.

— Я смотрю на людей, которые здесь живут сейчас, и удивляюсь, как они вообще остаются людьми. Вчера мы все ночевали в подвале, где у одного мужчины было много кошек и собак — и он всех их кормит и любит!

Для Дариуса Мажинтаса именно большая война стала толчком к изучению украинской культуры. Именно в музыке Сильвестрова художник видит всю Украину: ее природу и людей.

Концерт устроили возле изюмских баб, чтобы показать истинное лицо российской войны: культурное наследие Украины в городе Изюм почти полностью уничтожено, а эти тысячелетние бабы — побиты обломками, одна из них вообще разбита.

О другом украинском пианисте мы рассказывали тебе ранее. Для Игоря Янчука музыка стала собственным оружием против российского террора мирных жителей Украины.

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