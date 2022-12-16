На пам’ять про загиблих: литовський піаніст зіграв у звільненому Ізюмі

Україна прикувала до себе очі всієї світової спільноти. Особливо на це реагують митці та музиканти. У звільненому Ізюмі біля зруйнованих окупантами половецьких баб литовський піаніст Даріус Мажинтас зіграв українську класику.

Спеціально для цього виступу митець вивчив твори українського композитора Валентина Сильвестрова. Грав на честь загиблих у жахливій війні, яку розв’язала Росія в Україні, та з вірою у перемогу ЗСУ.

Мета — привернути увагу світу до вбивств росіянами мирних людей і знищення ними культурних пам’яток.

Це вже другий концерт литовського піаніста просто неба на деокупованих територіях. Перший відбувся в Ірпені наприкінці квітня.

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Він привозить музику туди, де її ніхто не очікує почути. Вдалині чути вибухи, але в Ізюмі лунає музика. І хоч через туман композиції звучать не так, як хотілося б, та це, вважає музикант, не проблема.

— Я дивлюся на цих людей, що тут живуть зараз, і дивуюся, як вони взагалі залишаються людьми. Вчора ми всі ночували у підвалі, де в одного чоловіка було багато котів та собак — і він усіх їх годує та любить!

Для Даріуса Мажинтаса саме велика війна стала поштовхом до вивчення української культури. У музиці Сильвестрова митець вбачає всю Україну: її природу та людей.

Концерт влаштували біля ізюмських баб, щоб показати справжнє обличчя російської війни: культурна спадщина України в місті Ізюм майже повністю знищена, а ці тисячолітні баби — посічені уламками, одна з них взагалі розбита.

Про іншого українського піаніста ми розповідали тобі раніше. Для Ігоря Янчука музика стала власною зброєю проти російського терору мирних мешканців України.

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