Готують подарунки, коли вимикають світло. Що пишуть і бажають захисникам діти

Підтримати бойовий дух і настрій бійців! Одна з черкаських гімназій розпочала зворушливий проект Спакуй подарунок для захисника.

Кожен гімназист вибирає, що хоче передати захисникові, пише листа чи побажання, а волонтери адресно відправлять усе це на передову для ЗСУ.

Шестирічна Софія старанно вимальовує на коробці побажання воїнам. З мамою купили для них все, що може згодитися.

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— Передаємо серветки, шкарпетки, і ще ми їм купили печиво та чай.

Я б хотіла, щоб наші охоронці не воювали, а був над Україною такий великий захисний купол, — каже гімназистка Софія Задорожня.

Що пишуть і бажають нашим захисникам діти, цікавились наші кореспонденти. Дивись у відео.

Раніше писали про те, що розповідають та що відчувають діти, які пережили окупацію.

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