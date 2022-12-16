Люди

Готовят подарки, когда выключают свет. Что пишут и желают защитникам дети

Ирина Цымбал 16 декабря 2022, 10:00

Больше видео
0:04:15
Модульне містечко
Модульный городок в Ирпене: как будут зимовать люди, потерявшие свое жилье
0:04:03
Волонтери Тазики
Волонтеры-айтишники из Польши: как Тазики помогают ВСУ
0:02:52
ДСНС
Будни героев: как николаевские спасатели работают на волоске от смерти
0:03:43
Переселенці з окупованого Запоріжжя
Россияне вели себя, как настоящие нацисты… Как гуляйпольцы убегали от ужасов войны
Смотреть больше

Последние видео
С-300: характеристики ракеты

Ракеты С-300: характеристики, классификация и где их используют россияне
Готовят подарки, когда выключают свет. Что пишут и желают защитникам дети
Обстрелы Украины 16 декабря: что известно на данный момент
0:02:30
Подарунки ЗСУ
Готовят подарки, когда выключают свет. Что пишут и желают защитникам дети
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:04:15
Модульне містечко
Модульный городок в Ирпене: как будут зимовать люди, потерявшие свое жилье
Карта бойових дій в Україні 16.12.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:16
Перехоплені розмови окупанті: благає купити тепловізор
Забытые Богом и командованием — оккупант умоляет купить тепловизор, ведь ночью обречен на смерть
0:04:03
Волонтери Тазики
Волонтеры-айтишники из Польши: как Тазики помогают ВСУ
0:02:52
ДСНС
Будни героев: как николаевские спасатели работают на волоске от смерти
Голодомор
Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа: что это значит
Больше видео
Готовят подарки, когда выключают свет. Что пишут и желают защитникам дети
Читать дальше
Обстрелы Украины 16 декабря: что известно на данный момент
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Читать дальше
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь