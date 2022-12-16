Готовят подарки, когда выключают свет. Что пишут и желают защитникам дети

Поддержать боевой дух и настроение бойцов! Одна из черкасских гимназий начала трогательный проект Спакуй подарунок для захисника.

Каждый гимназист выбирает, что хочет передать защитнику, пишет письмо или пожелания, а волонтеры адресно отправят все это на передовую.

Шестилетняя София старательно вырисовывает на коробке пожелания воинам. С мамой купили для них все, что может пригодиться.

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— Передаем салфетки, носки, и еще мы купили печенье и чай.

Я бы хотела, чтобы наши охранники не воевали, а был над Украиной такой большой защитный купол, — рассказывает гимназистка София Задорожня.

Что пишут и желают нашим защитникам дети, интересовались наши корреспонденты. Узнай об этом и ты в видео.

Ранее писали о том, что рассказывают и чувствуют дети, пережившие оккупацию.

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