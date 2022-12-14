Под бомбами стали крестными: история дважды беженцев, которые спасли мариупольца из-под завалов

Россияне уничтожили судьбы миллионов украинцев, разбросали один народ по всему миру и еще раз доказали, что РФ — страна-агрессор, представляющая угрозу для всех.
Многие украинцы становились беженцами дважды: сначала в 2014 году, а затем в 2022. Среди них и семья Ольги, которая сначала убегала из Донбасса, из поселка Тельманово, а затем — из Мариуполя.
В 2014 году они держались за свой дом до последнего. Но из-за проукраинской позиции вынуждены были бежать. Поселились в Мариуполе, сын пошел в местную школу, а дочь поступила в Запорожское медучреждение. А 24 февраля уже нормальная жизнь снова закричала взрывами.
24 февраля исчезло отопление, электричество и водоснабжение. Связь исчезла уже 2 марта.
24 февраля исчезло отопление, электричество и водоснабжение. Связь исчезла уже 2 марта.
Ольга вспоминает: местный владыка приглашал всех в епархию, потому что она была в частном секторе и, казалось, что там людям ничего не угрожает.
— Мы думали, что в епархии будет безопаснее. Но в тот же день туда сбросили две бомбы, и в одну секунду не стало сразу пятерых человек, — вспоминает Ольга.
Там погибли двухлетняя девочка и ее бабушка. В это время ранило мою маму, засыпало осколками. И ранило мужа моей дочери.
Там погибли двухлетняя девочка и ее бабушка. В это время ранило мою маму, засыпало осколками. И ранило мужа моей дочери.
Суспільне
Тогда же произошло невероятное: под завалами Ольга услышала крики о помощи. Ее муж и дочь босиком бросились вытаскивать живых людей из-под завалов: нашли там Дмитрия и его девушку Софию. К сожалению, последняя умерла в ту же ночь.
Но Дмитрия удалось спасти. Он остался в больнице и просил позвонить его отцу. Но во время пересечения блокпостов российских оккупантов пришлось чистить телефоны, и номер отца Димы не сохранился.
Ольга вспоминает, как им было жаль: парень еле выжил, а они не смогли сдержать слово и сообщить его близким о случившемся.
Они скрывались в Мариуполе до 25 марта. А когда выехали в Днепр, зять Ольги увидел в Instagram фото Дмитрия и номер телефона отца парня.
Мы позвонили по телефону. Дима плакал, мы все плакали.
Мы позвонили по телефону. Дима плакал, мы все плакали.
Сейчас спасенный парень называет мужа Ольги своим крестным. Если бы не они, то парень точно бы погиб. А отец Дмитрия подал иск в Европейский суд по правам человека против России. Семья Ольги выступает свидетелями по этому преступлению.
Другая героиня, также дважды убегавшая от “русского мира”, рассказала подробности войны в Киевской области.
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