Под бомбами стали крестными: история дважды беженцев, которые спасли мариупольца из-под завалов

Россияне уничтожили судьбы миллионов украинцев, разбросали один народ по всему миру и еще раз доказали, что РФ — страна-агрессор, представляющая угрозу для всех.

Многие украинцы становились беженцами дважды: сначала в 2014 году, а затем в 2022. Среди них и семья Ольги, которая сначала убегала из Донбасса, из поселка Тельманово, а затем — из Мариуполя.

В 2014 году они держались за свой дом до последнего. Но из-за проукраинской позиции вынуждены были бежать. Поселились в Мариуполе, сын пошел в местную школу, а дочь поступила в Запорожское медучреждение. А 24 февраля уже нормальная жизнь снова закричала взрывами.

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24 февраля исчезло отопление, электричество и водоснабжение. Связь исчезла уже 2 марта.

Мы думали, будет безопаснее…

Ольга вспоминает: местный владыка приглашал всех в епархию, потому что она была в частном секторе и, казалось, что там людям ничего не угрожает.

— Мы думали, что в епархии будет безопаснее. Но в тот же день туда сбросили две бомбы, и в одну секунду не стало сразу пятерых человек, — вспоминает Ольга.

Там погибли двухлетняя девочка и ее бабушка. В это время ранило мою маму, засыпало осколками. И ранило мужа моей дочери.

Тогда же произошло невероятное: под завалами Ольга услышала крики о помощи. Ее муж и дочь босиком бросились вытаскивать живых людей из-под завалов: нашли там Дмитрия и его девушку Софию. К сожалению, последняя умерла в ту же ночь.

Но Дмитрия удалось спасти. Он остался в больнице и просил позвонить его отцу. Но во время пересечения блокпостов российских оккупантов пришлось чистить телефоны, и номер отца Димы не сохранился.

Ольга вспоминает, как им было жаль: парень еле выжил, а они не смогли сдержать слово и сообщить его близким о случившемся.

Они скрывались в Мариуполе до 25 марта. А когда выехали в Днепр, зять Ольги увидел в Instagram фото Дмитрия и номер телефона отца парня.

Мы позвонили по телефону. Дима плакал, мы все плакали.

Сейчас спасенный парень называет мужа Ольги своим крестным. Если бы не они, то парень точно бы погиб. А отец Дмитрия подал иск в Европейский суд по правам человека против России. Семья Ольги выступает свидетелями по этому преступлению.

Другая героиня, также дважды убегавшая от “русского мира”, рассказала подробности войны в Киевской области.

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