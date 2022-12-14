Розповіді

Під бомбами стали хрещеними: історія двічі біженців, які врятували маріупольця з-під завалів

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Грудня 2022, 12:00
Маріуполь
Фото: Суспільне

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