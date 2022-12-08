Розповіді

Бачили таке, що, Господи, борони комусь побачити: історія порятунку з Бородянки двічі біженки Марини Курапцевої

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Грудня 2022, 21:09
Марина Курапцева
Фото: Facebook

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