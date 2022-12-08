Бачили таке, що, Господи, борони комусь побачити: історія порятунку з Бородянки двічі біженки Марини Курапцевої

Війна Росії зламала життя багатьох українців двічі. Спочатку — у Донецькій та Луганській областях у 2014 році, а згодом уже у будь-якому куточку України у 2022.

Однією з таких людей є Марина Курапцева. Спочатку вона тікала від русского міра з Єнакієве, що у Донецькій області. Вдруге біженцями довелося стати уже в Бородянці Київської області. Про порятунок сім’ї Марини та те, що їм довелося бачити під час евакуації, розповіла журналістка УП.Життя Вікторія Єчкалова.

Стирали Бородянку з землі

Марина розповідає, що росіяни нищили абсолютно все у селищі: будинки розбивали авіабомбами, Градами та Ураганами. Росіяни знищили тоді все. Вціліла лише Стелла при в’їзді до Бородянки, наче символ того, що люди вистоять.

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Перші танки заїхали до Бородянки ранком 26 лютого.

— Вони заходили дуже підло, як зазвичай і роблять: тиснулися до шкіл, дитячих садочків, аби в них не стріляли. Прикривалися об’єктами цивільної інфраструктури, — згадує Марина. — Проти росіян виступала наша ТрО з півтора автоматами та кількома коктейлями Молотова. Це все, що стримувало “другу армію”. Але наші хлопці билися до останнього.

Другого березня цей форпост здався лише під вогнем із неба. Боже, ви б бачили наших захисників після боїв: самі чорні, а очі просто срібні від жаху того, що вони пережили.

Тоді ж всі шляхи для виїзду перекрилися. Жінка згадує, як навколішках зі сльозами просила таксистів вивезти її родину.

— Я готова була віддати всі гроші, але вони вже не мали ніякої ціни. Таксисти плакали разом зі мною і казали: Ми б тебе повезли, але міст уже підірваний.

Повернувшись додому Марина дістала ту саму сумку, з якою тікала у 2014 році, й стала збирати речі до бомбосховища.

Тієї миті я сіла на диван і почала плакати, мене просто знудило, вибачте. Я відчула таку панічну атаку, що думала, виплачу все і просто збожеволію і помру тут, бо я зрозуміла, що це вже все, натурально кінець.

Життя в бомбосховищі

Коли пролунали перші вибухи у місті, Марина спитала у мами, що вони будуть робити. А та відповіла: ми ще з 2014 року знаємо, що робити: нам треба вижити.

І вони виживали. Жили у бомбосховищі, яке було розраховане на 200 осіб — тільки жило там ледь не вдвічі більше. Так і сиділи: один біля одного, в цементному пилі, який підіймався після кожного вибуху назовні. За спогадами Марини, у бомбосховищі практично не було можливості піти до туалету — доводилося ходити на судно при всіх присутніх.

Я бажаю всім росіянам сидіти так, як там сиділи ми, роздягаючись при чужих людях.

Їжі також бракувало. Продукти сміливці виносили із магазинів у вогні. 28 лютого у Марини був день народження, і той день їй дарували найдорожчі подарунки: питну воду, апельсин і шоколад.

— Знаєте, сьогодні мені здається, що я померла у тому підвалі. Зараз на мене із дзеркала дивиться інша людина, — згадує Марина.

Уже за кілька днів морги селища були переповненими. У березні тіла почали заносити до підвалу пологового будинку, бо інших місць уже не було.

Під час останніх боїв за Бородянку стало зрозуміло, що у ворога немає ні сил, ні мотивації утримувати населений пункт під своїм контролем. Зате було бажання винищити все живе у селищі до останньої молекули. Тероборона попередила людей, щоб ніхто не покидав укриття, аби росіяни не могли їх знайти.

Марина згадує, що тієї ночі вони всі у бомбосховищі навіть не рухалися, аби не виказати своє перебування там. Росіяни могли вивести цивільних як живий щит для себе, пустивши попереду військової техніки.

Бо як і на Донбасі у 2014 році, так і тут, і як у будь-якій країні світу, куди вперлася Росія зі зброєю, вона використовує населення як заручників.

2 березня до бомбосховища зійшлося мало не все селище. Обстріли були безперервними. Росіяни винищували місцевих ракетами систем Ураган і Торнадо, випускали по них касетні бомби.

— Я вибігла на вулицю і побачила пекло: суцільний чорний дим, повалені стовпи, безумні нажахані люди, небо ніби впало… Я зрозуміла, що ми вже в оточенні. І від безсилля розридалася, — пригадує жінка.

Евакуація

Кілька разів до бомбосховища заходили дивні чоловіки та говорили, що вони збирають людей на евакуацію з селища. Але люди знали про попередження ДСНС: росіяни могли викрадати цивільних, щоб потім використати при відступі.

А вже опівдні до них вбігли українські рятувальники: місцеві не тямили себе від щастя, коли відчули цю маленьку можливість порятунку. Марина каже, що спочатку навіть не повірила та погрожувала рятувальнику розправою, якщо той їх підставить.

Я вчепилася в одного з тих хлопців і молила: Хто ти? Кажи точно, чи ти свій! Бо якщо ти нас підставиш, то я тебе встигну скалічити чи вбити!

І той… розповів їй віршика про паляницю та Укрзалізницю. Отака картина: навколо війна, Марина плаче, а рятувальник тримає її за руку та розповідає вірша. А потім почалася евакуація.

Людей з бомбосховища вивозили КамАЗами. Під час другого “рейсу” над головами людей почувся гул літака. Люди розуміли, що зараз впаде бомба. Марина із родиною уже подумки попрощалася.

— Було ясно, що це кінець. Але рятувальник відчайдушно вирішує вивозити нас навіть під бомбами. І так під гучний шум російського літака ми вантажилися в камаз.

Марина згадує, як важко їм було дертися на ту вантажівку. Початок драбини був десь на рівні грудей, а для батьків Марини — це майже неможливо. Дертися на нього було вкрай важко. Початок драбини – на рівні грудей. Уявіть, як лізли літні люди, з малюками, з котиками.

Ніколи не забуду, як лізла туди моя мама, зриваючи нігті, як ми набилися в цю машину 50-60 людей, попадали знесилені на підлогу, обливаючись гарячим потом.

Саме тієї миті жінка зрозуміла, що ненависть до росіян досягла свого піка. Їх просили не висовуватися з вікон та лежати на землі. Але тоді, під час нападу агресії та люті Марина таки визирнула у вікно.

— Та я не захотіла помирати на підлозі, хотіла небо побачити. Підвелася, визирнула у вікно, і побачила небо.

Отак вони і їхали: під снарядами, попри старші картини навколо. Найяскравішими спогадами для Марини Курапцевої стали тварини, які бігали без шкіри, наче живі трупи. Бачила напівспалену свиню, яка бігла та верещала від болю. Будинки у вогні та стовпи диму — неначе в апокаліпсисі.

Бачили таке, що, Господи, борони комусь побачити.

Після всього пережитого Марина та її родина знайшли прихисток у Німеччині. Не одразу, але їм пощастило. Але те, через що довелося пройти, залишили у пам’яті та душі людей непоправні шрами.

Марина Курапцева за фахом журналістка. Тому в Німеччині продовжує займатися важливою справою – розповідає на весь світ про війну в Україні та мужність українців.

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