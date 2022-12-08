Розповіді

Рятує десятки бійців щодня: судинний хірург про роботу у стабпункті, Бахмут та порятунок дівчинки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Грудня 2022, 14:00
Дмитро Андрощук: судинний хірург про порятунок бійців на війні

Більше новин
Котел
Швидко і без нервів: як запустити котел без електрики
Чебуреки: рецепти на всі випадки життя
За ними збираємося в український Крим: покроковий рецепт смачних чебуреків
Обогреватели
Залиш ковдри: як зробити обігрівач своїми руками без електрики
Ціна на продукти перед Новим роком: на що варто очікувати збільшення цін українцям
Йти на закупівлі до новорічного столу вже зараз? Що буде з цінами на продукти до кінця року
Дивитись більше

Матеріали по темі

Обогреватели
Залиш ковдри: як зробити обігрівач своїми руками без електрики
Орися
Госпітальєри працюють у повній темряві: будні парамедикині Орисі на фронті
Сталеві полотна - виставка воєнного мистецтва
Сталеві полотна: як знищена російська техніка переродилась на витвори мистецтва
Високопілля
За півгодини впало 35 снарядів! Історії жителів Високопілля про окупацію

Відео
0:21:39
Ціна на продукти перед Новим роком: на що варто очікувати збільшення цін українцям

Йти на закупівлі до новорічного столу вже зараз? Що буде з цінами на продукти до кінця року
0:02:45
Сталеві полотна - виставка воєнного мистецтва
Сталеві полотна: як знищена російська техніка переродилась на витвори мистецтва
0:04:41
Щедрик в США
Світ у захваті: український Щедрик пролунав у Нью-Йорку
0:02:45
Високопілля
За півгодини впало 35 снарядів! Історії жителів Високопілля про окупацію
Карта бойових дій в Україні 08.12.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 8 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:20
журналіст потрапив під обстріл
Знімальна група ICTV потрапила під обстріл — наслідки атаки окупантів
0:03:40
реабілітація військових в Ужгороді
Наново вчать сидіти, ходити та дбати про себе! В Ужгороді безкоштовно реабілітують воїнів
0:05:07
Як працюють енергетики та рятувальники після ракетних ударів
Справжніх героїв добре видно в темні часи! Як працюють рятувальники та енергетики після ракетних обстрілів
Обстріл Курахового 7 грудня
Курахове під вогнем, восьмеро загиблих: усе, що відомо на цю мить про обстріл міста
0:03:18
обстріли Нікополь
РФ випустила півсотні смертоносних снарядів! Нікопольці під прицілом
Більше відео
Орися
Читати далі
Госпітальєри працюють у повній темряві: будні парамедикині Орисі на фронті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь