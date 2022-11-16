Розповіді

Ворога треба добити лежачим, щоб голови не підійняв: історія психологині Ірини, яка воює на фронті

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Листопада 2022, 00:00
Ірина Клейменова
Фото: Facebook

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