Розповіді

Маю кілька чітких правил для виконання цілей — історія сержанта, що втретє приєднався до лав ЗСУ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Листопада 2022, 23:00
Сержант та командир підрозділу морпіхів Євген про виконання бойових завдань

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