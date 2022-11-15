Рассказы

Есть несколько четких правил для выполнения целей — история сержанта, который в третий раз присоединился к рядам ВСУ

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 ноября 2022, 23:00
Сержант та командир підрозділу морпіхів Євген про виконання бойових завдань

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