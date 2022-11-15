Есть несколько четких правил для выполнения целей — история сержанта, который в третий раз присоединился к рядам ВСУ

Евгений уже третий раз присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Мужчина родом из Одесской области, участвовал в боях на Мариупольском направлении в 2015 году. Впоследствии служба закончилась, и он пытался построить жизнь за границей, но вернулся незадолго до начала полномасштабного российского вторжения.

Сначала помогал в организации сил ТрО, а затем вернулся в родное подразделение морской пехоты на должность старшего сержанта. Он рассказал для Армия.Inform свою историю и что нужно знать, чтобы достичь определенных целей в бою.

Путь от солдата к командиру

С Вооруженными силами Евгений познакомился еще в 2009 году. Он проходил обучение в Киеве в отдельной бригаде охраны Генерального штаба. После этого вернулся домой и мечтал заняться бизнесом. Считал, что об армии будет только вспоминать в рассказах детям и внукам.

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Но настоящая война пришла в Украину. Поэтому в 2015 году Евгений снова пошел в армию, присоединился к батальону морской пехоты, участвовал в боевых действиях на Мариупольском направлении.

Тогда мужчина получил звание сержанта и стал исполнять обязанности командира. Нахождение в горячей точке повлияло на формирование командирских качеств. Он учился на своих ошибках и никогда не перекладывал вину на собратьев.

В 2017 году пришло время увольняться, поэтому Евгений решил открыть для себя перспективы за границей. Зимой сестра пригласила его на свадьбу, поэтому 16 февраля мужчина прибыл в Одессу. Его руководство разрешило остаться в Украине до 1 марта. Но 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В начале мая Евгений погрузился в процесс боевой подготовки личного состава, организации служебной деятельности. Тогда было много мобилизованных без военного опыта.

По его словам, приходилось работать на опережение: выполнять повседневные задания и готовиться к более сложным испытаниям. Его боевой опыт пригодился.

Он большую часть времени посвящал занятиям и тренировкам. С началом проведения наступательных операций проводил занятия по практическим действиям подразделения в наступлении. Спустя время понял, что это было ненапрасно.

Об одной из операций

Однажды бронированный Козак с десантом морпехов заехал во время рекогносцировки с посадки в поле, начался плотный обстрел. Российский танк стрелял прямой наводкой. Совсем скоро четыре колеса автомобиля повредило осколками, скорость снизилась до 20 км/ч. Останавливаться нельзя, ведь это равно смерти.

Тогда Евгений умело руководил действиями мобильной группы. Он предоставлял координаты целей и указывал направление передвижения тяжелой бронированной машины.

Военные морской пехоты не прекращали вести огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Прошло немного времени, и группе удалось выйти из зоны поражения и вернулась на базу. В тот день военные смогли выполнить задание по разведке.

Правила для достижения определенных целей в бою

У Евгения есть несколько четких правил как у сержанта по достижению целей.

Прежде всего, это индивидуальный подход к каждому солдату. Потому что нет одинаковых людей, у каждого свои таланты, способности и страхи.

— Когда я определяю задачу подчиненным, то пытаюсь разъяснять все, учитывая их уровень образованности, подготовки, психологических и физических качеств.

Кто-то воспринимает сказанное, как говорится, на лету, а другому нужно повторить два – три раза. Кто-то уже мотивирован, а для кого-то нужно найти дополнительный рычаг влияния, — отмечает командир.

Второе правило — обязательный анализ выполнения задач.

После каждого выхода военные собираются и анализируют ситуацию и подводят итоги.

— Каждый солдат рассказывает всем, как он выполнил свою задачу и как оценивает свои действия на поле боя. Откровенно рассказывает не только о достижениях, но и об ошибках, упущенных возможностях и неиспользованных резервах.

Такой подход позволяет в следующий раз избавиться от каких-либо недостатков, сделать корректировку в планировании и принятии решений, а также нацелить на более эффективную боевую работу, — делится Евгений.

Эти методы сержанта показывают себя с хорошей стороны. Морпехи удачно выполняют боевые задания и вносят вклад в победу Украины.

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Фото: Дмитро Завтонов / Армія.Inform