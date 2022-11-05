Если мы отступим, то Украины не будет: история морпеха Янки о возвращении на фронт ради будущего дочери

После огромного числа бессонных ночей, он все равно замечает мелочи. Все они важны, чтобы уничтожать врага на фронте, откуда Андрей с позывным Янки когда-то пытался уйти.

После трех лет службы в рядах морской пехоты мужчина надеялся посвятить свое внимание новорожденной дочери, но 24 февраля понял — он должен вернуться на передовую, чтобы у нее было счастливое будущее.

Если сегодня мы покинем эти холодные окопы и отступим, то завтра Украины не будет.

Поэтому командир одного из подразделений морской пехоты говорит, что единственный выход — это победа над оккупантами.

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Воплощал он свои слова в жизнь и в 2017 году, когда присоединился к ВСУ и начал свою военную карьеру в десантно-штурмовой роте. Однако останавливаться на достигнутом никогда не хотел, поэтому использовал свободное время, чтобы научиться чему-то новому.

В частности, каждую свободную минуту тратил на освоение всех видов оружия, которые были у нас в наличии, участвовал в международных учениях как на территории Украины, так и за рубежом.

Также было две ротации в районе ООС. Поэтому даже в те моменты, когда казалось, что враг приблизился критически близко, мужчина не только находил выход, но и наносил максимальные поражения противнику.

Через пять минут мы отработала по врагу из СПГ. Впоследствии узнали, что имели четыре точных попадания. Как результат — все наши невредимые. А враг понес солидные потери в технике и живой силе, — вспоминает Янки об одном из боев под Песками.

За такие умения подчиненные Янки очень ценят и уважают своего командира. Мужчина сам делится, что даже не повышает голос на ребят.

В то же время продолжает делиться с ними своим опытом. Также приближает вместе с собратьями победу Украины и создавать в режиме реального времени новую историю и будущее для следующих поколений.

Сказал, что эвакуировал семью и готов вернуться на фронт — таковы были первые слова в истории полномасштабной войны полковника Петра Потехина. Читай, как мужчина дважды попадал на передовую и чуть не остался без ног.

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