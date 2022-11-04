Рассказы

Дважды шел на фронт и получил ранения, но не сдается! История полковника Петра Потехина

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 04 ноября 2022, 13:00
Петро Потєхін двічі йшов на фронт та отримав поранення

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