Дважды шел на фронт и получил ранения, но не сдается! История полковника Петра Потехина

Мы продолжаем рассказывать о наших героях. Сегодня ты узнаешь историю десантника, полковника Вооруженных сил Украины Петра Потехина. Еще в 2014 году он оборонял Саур-Могилу, был ранен и после реабилитации возглавил учебно-оздоровительный комплекс Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Но когда Россия начала полномасштабное наступление, он попросил у Главнокомандующего добровольцем пойти на передовую.

— 25 февраля я доложил Валерию Залужному, что личный состав: дети, семья — эвакуированы. У меня есть 16 автоматов, небольшое количество офицеров. Что я готов выполнять задачи, — вспоминает Потехин.

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Мужчина помнит начало полномасштабной войны почасово. Сначала эвакуировали лицеистов, а затем вместе с преподавателями организовывали оборону и учебного заведения, и юго-западных пригородов столицы. Использовали даже свою музейную технику: танки и бронетранспортеры.

— Я решил совершить направленный взрыв, поставить танк вдоль дороги. Под мешками замаскировать противотанковые мины. И когда пойдет противник — взорвать, — делится Петр.

Как снова попал на фронт

После освобождения Киевской области от российских захватчиков мужчина обратился к Главнокомандующему с просьбой отправить его на передовую. Он получил разрешение и приказ, поэтому вместе со своим зятем, тоже добровольцем, отправились в Харьковскую область.

Там опытному полковнику было предложено должность заместителя командира батальона Национальной гвардии. Однако он сказал не обращать внимания на его возраст, опыт и звание — прибыл добровольцем.

Свои задачи полковник Потехин выполнял упорно. Через месяц его подразделение не только удержало линию фронта на севере Харьковской области, но и, получив усиление и тяжелое вооружение, освободило несколько населенных пунктов в “серой зоне”.

Как получил ранение

28 мая, имея всего 40 бойцов и четыре БТРа, должны были взять штурмом населенный пункт Цуповка, где россияне очень хорошо укрепились. Начало операции было удачным, но без помощи других подразделений довести до конца ее не удалось. Полковник Потехин, спасая бойца, в которого попал российский пулеметчик, сам получил тяжелые ранения обеих ног и в живот.

— Я потерял сознание. Пришел в себя, когда меня переносили через реку, которую мы перешли в брод. Холодная вода дала мне силы.

Я открыл глаза и сказал своему зятю, что у меня куча документов в бронежилете, которые нужно передать руководству. Что ни в коем случае их не должен захватить противник, — вспоминает Потехин.

Важные документы были спасены. А полковник попал в больницу. В харьковской реанимации его вовремя нашла старшая дочь и спасла от ампутации ног. Все три недели в Харькове рядом была и жена Татьяна.

Через полгода в госпиталях удалось полностью вылечить левую ногу, еще продолжается борьба за правую. Но, несмотря ни на что, полковник Потехин настроен оптимистично и снова рвется в бой.

— Я общался с Залужным по этому поводу. Он сказал, что я останусь в Вооруженных силах Украины. Главное сейчас — вылечиться, остановить инфекцию, чтобы она не перешла на кость. Мы боремся. Я надеюсь, что мы победим, — говорит мужчина.

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