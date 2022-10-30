Из кухни — в армию: история шеф-повара из Днепра, который покинул все и ушел на войну

Это история 40-летнего Юрия Грицая. Житель Днепра 12 лет назад овладел за границей кулинарной профессией и работал шеф-поваром в известных ресторанах мира. Более того, готовил для украинских президентов, зарубежных парламентариев и даже королей.

А когда Россия пошла полномасштабной войной на Украину — сразу же вернулся домой и пошел в военкомат. Юрий взял с собой еще двух поваров.

Товарищи попали в ряды Нацгвардии и вместе защищали Рубежное в Луганской области. Там боец ​​был трижды контужен. Поэтому сейчас оправляется и, если врачи не согласятся вернуться на передовую, хочет реализовать новую мечту — выиграть в новом сезоне украинского кулинарного шоу МастерШеф на телеканале СТБ.

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24 февраля я проснулся в шесть утра от звонка жены. Я был в Бордо во Франции. Приехал туда на стажировку в один из мишленовских ресторанов. Жена плачет. Говорит: “Война началась!” Я не понял, пока не залез в интернет, и 25 февраля я уже был в Днепре.

Так началась история Юрия Грицая — уже военнослужащего Национальной гвардии Украины. Юрий родом из Полтавской области. Раньше жил в Киеве — продавал машины и мотоциклы. Окончил Киевский политехнический университет по направлению Инженер атомных станций, но ни дня не работал по специальности.

В 2000-х годах отслужил срочную службу, а затем попал в элитный отряд НАТО — пошел служить по контракту во Французский иностранный легион.

Наше направление было Латинская Америка, запад Африки — почти все западные страны, где идут многолетние конфликты. Они там по 30-40 лет. Мы были миротворцами.

Юрий вспоминает, что именно эта пятилетняя подготовка, столько длился контракт, сделала из него фактически универсального солдата. Там он освоил даже азбуку Морзе — латиницей и кириллицей.

То, что она (подготовка, — прим. авт.) мне помогла — мягко сказано. Потому что это все-таки НАТО. Там подготовка как моральная, так и психологическая и физическая очень крутая. Из тебя делают солдата, который универсален. Который и сапер, и минер, и лыжник, и скалолаз.















Свободное от службы время Юрий посвящал своему хобби — кулинарии. Посещал разные курсы и мастер-классы. Больше всего, вспоминает, нравилось готовить мясо и морепродукты.

Как завершился контракт, так и остался во Франции и начал готовить. Перерыв сделал только раз — когда в Украине начался Майдан.

В 2014 году я был на Майдане. С Майдана я 1 марта тоже добровольно пошел на фронт, но до полугода где-то прослужил — и меня демобилизовали. Наверное, не было необходимости во мне.

Юрий говорит, для кого только не готовил. Работал в странах Балтии, объездил Скандинавию и Европу. В общей сложности 49 стран. Кормил и украинских парламентариев и президентов.

Для третьего Президента Виктора Ющенко, вспоминает Юрий, как-то сильнее поджаривал стейк, а пятого Президента Петра Порошенко кормил черной треской.

Ели блюда Юрия и представители Кабмина. Также латвийский сейм и королева Швеции. А перед возвращением в Украину шеф-повар вместе с командой работал в Саудовской Аравии — для королевской семьи.

— Король и его семья. Молодой принц-преемник, который станет королем. Нам привозили в Саудию живых королевских крабов. +55 на улице и крабы в специальных емкостях стояли. Такие, где-то до трех килограммов. И вагю, кобе — это одни из самых дорогих стейков в мире. До трех тысяч долларов один стейк. На гриле их жарили — это все в пустыне.









Однако такую яркую жизнь шеф-повара, говорит Юрий, без колебаний променял на помощь родной стране. В военкомат пошел сразу, как вернулся, и уже в марте попал в ряды Нацгвардии — тоже “Шефом”.

— Шеф. Так оно пошло с первых дней. Плюс, я забрал с собой своих двух поваров — одного сушефа и повара, которые со мной были и в Балтийских странах, и в Саудовской Аравии.

“Шеф, мы с тобой идем!” Я говорю: “Ну, куда вы идете, куда? Вы вообще автомат в жизни не держали?” — “Нет, мы пойдем с тобой!”

Юрий вспоминает — в попытке помочь своей стране его поддержали даже ставшие друзьями звездные клиенты. Среди них и латышская певица и актриса Лайма Вайкуле.

— Я три года жил в Юрмале и у нее часто делал банкеты. Десять тысяч евро за ночь друзья из Юрмалы мне собрали. Я Лаурису перезваниваю, говорю: “Спасибо!”. А он: “От Лаймы привет, ждет тебя в гости, “пятерка” (пять тысяч евро, — прим. авт.) — это от нее!”

Нацгвардейцы уехали в Луганскую область — защищать Рубежное. Юрий говорит: стояли в частном секторе. До российских оккупантов кое-где было меньше 100 метров.

Первые дни мы перебегали дорогу — метров 70 БТР ехал сепарский на нас. Ну, оно там все близко. А вот наш окоп — и там от сепары. Ну, 300 метров.

Юрий получил должность стрелка-радиотелефониста. Вспоминает, что в марте-апреле наши силы с противником были очень неравны. Хотя украинская армия пыталась достойно давать отпор. И продвигать линию фронта до двух километров вглубь.

Россияне думали, что в Рубежном стоит около десяти тысяч человек. А нас там и двух тысяч не было. То есть мы свою миссию там выполняли. Они думали, что нас очень много. От нас такая “ответка” летела.

Но когда к оккупантам поступало подкрепление, то давать отпор было очень сложно. Юрий говорит, даже начал молиться.

— Таких артобстрелов, такого страха я не мог себе представить. Это очень страшно, когда 12-13 часов ты под артобстрелами и не можешь даже голову поднять. Даже в туалет сходить.

Я не очень верующий человек, но начал молиться. Ночью. В окопе. И прощение просить… просить дожить до утра, до ночи.

Юрий оборонял Рубежное как раз тогда, когда оккупанты попали по цистерне с азотом. Говорит, россияне еще и сами себя отравили.

— Мы как в кольце были. Что мы ели? Ничего мы не ели. Там сухпаек один на четырех. Был у нас такой маленький колодец, так пили из него воду, пока не взорвался азот. Там ребята сами себя отравили. Потому что это облако азота пошло и на оккупантов, и на нас. И последние пару суток мы даже без воды были.

И еще покоя нашим бойцам не давал российский танк. А в один из следующих дней нацгвардейца ранило и контузило.

Так выедет на позицию, и пока 26 снарядов не выстреляет — не уедет.

— У меня была сильная контузия. Потому что в восемь утра я с позиций бежал, а меня отбросило где-то метров на 20 точно — в гараже аж яма была в воротах. Меня отключило.

Это было 12 апреля. Юрий еще продолжал воевать. Но 16 апреля от третьей контузии уже не смог самостоятельно вылезти из окопа. Спасал его су-шеф Виталий.

Если бы он меня не вытащил тогда из окопа, там же фосфор начал лететь, я бы сейчас здесь не разговаривал.

— Я ему говорил, что уже не могу бежать. Он меня тут за руку взял и помчался. Мы выбегали из окопа, с позиции в какой-то дальний погреб, ближе к точке эвакуации. И я помню белое небо — фосфор уже начал лететь.

Потом Юрий потерял сознание. Пришел в себя уже в Лисичанске — рядом был собрат Павел с раздробленной пяткой. А над головой склонились иностранные парамедики.

И говорит: “Give me your left hand” (“Дай мне свою левую руку”, — а я не понял. Вытаскиваю — а у меня Ф-ка (граната, — прим. авт.) без чеки. Он поворачивется и говорит: “Fucking crazy Ukrainian military!”

— А мы договорились с ребятами, что все носили Ф-ку, и главное — это не в плен. Если тебя уже все, то ты просто выдергиваешь. Просто плен по Женевской конвенции, гуманность — это не о россиянах. Лучше так умереть и еще пару оккупантов с собой забрать.

Юрию уже в Днепре сделали несколько операций — вытащили осколки из шеи. Сейчас он завершает лечение. Говорит, после трех контузий понял, что наполовину забыл английский, на котором свободно разговаривал.

Медики говорят, на восстановление знаний нужно еще полгода терапии. А еще Юрий ожидает заключения военно-врачебной комиссии. Говорит, если медики не позволят вернуться в армию, будет снова готовить. Более того, уже в третий раз заполнил анкету на участие в кулинарном шоу МастерШеф на телеканале СТБ. И когда пройдет отбор — намерен победить.

Я когда в больнице сейчас был, прошел кастинг. Ну вот у меня мечта такая — брать выше, стать победителем и 90 процентов денег отдать на свою роту, на ребят. Почти девять месяцев я уже не готовлю. Соскучился по этому.

Своим же собратьям Юрий пообещал — победу Украины над Россией обязательно будут праздновать вместе с вкуснейшим мясом по фирменному рецепту от Шефа.

Фото: Ярослав Шейко и личный архив Юрия Грицая

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