Вместо кухонного ножа взял в руки оружие: история шеф-повара, ставшего командиром стрелкового взвода

На День смеха 1 апреля 2014 года ему было уже не до шуток. Терпение лопнуло после того, как российские оккупанты захватили украинский полуостров. Тогда Евгений решил вернуться на службу после перерыва в несколько лет и стать на оборону своей страны.

Не знаю, мог ли кто-то вообще улыбаться и что-то тогда праздновать. Лично я — нет. И свою позицию выразил тем, что именно в тот день пошел в военкомат.

Он в Вооруженных силах Украины был еще с 2010 года. Как только окончил университет, решил — должен равняться на отца и отслужить в армии.

Обучение во Львовской области, служба в Донецке. Только через год Евгений пересек всю страну, чтобы понять, его дом не зависит от географических координат — Украина как на западе, так и на востоке, хоть и выглядит, возможно, иначе.

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Получив медаль За образцовую военную службу, мужчина решил вернуться в гражданскую жизнь и начать воплощать свою давнюю мечту. Он всегда хотел быть шеф-поваром, поэтому и шел работать в разные общепиты, рос как профессионал.

В 2013 году даже смог открыть свой собственный бизнес, но работу на кухне не покидал. Но только через год все изменилось — и, вот, он уже сознательно пришел в военкомат.

В июне 2014 года он уже был на Востоке, без какого-либо представления, что такое война и где находится линия разграничения. Населённые пункты ежедневно переходили из рук в руки, поэтому Евгений неоднократно вступал в бой с противником и часто оказывался на грани жизни и смерти.

Однако опаснее врага во плоти оказалась только его артиллерия, которая накрыла подразделение Евгения в начале 2015 года и оставила на память мужчине ранения.

С началом обстрелов меня посекло осколками и выбросило из бронетранспортера.

Его спасла воронка, возникшая в результате этого обстрела, там он и пролежал семь часов на ледяной земле. Опасность прошла, Евгений вылечился, но командование решило все же перевести мужчину на Одесскую область, а через месяц объявили демобилизацию.

Евгений получил еще немного времени, чтобы обустроить свою жизнь вне боевых действий. Успел даже жениться. Впоследствии жена родила дочь. Но 24 февраля позвонил еще один близкий человек — боевой побратим, который сообщил Евгению о начале полномасштабной войны.

И мужчина уже в третий раз в своей жизни оставил все, что когда-то казались важными, дела, надел военную форму и пошел в военкомат. Несмотря на значительный опыт, мужчину назначили старшим стрелком.

Евгений хотел быть в боевой части, поэтому все время подавал рапорты на имя командиров. Мужчина не мог понять, почему ему отказывают, пока летом не получил предложение главного сержанта взвода в новом созданном подразделении, а впоследствии стал командиром подразделения.

Теперь военный передает свои знания подчиненным, вместе с ними проходит все “посвящения” боем и заботится о безопасном обустройстве позиций, а еще — укрепляет веру всех украинцев, что Украина победит.

Мы не остановимся, пока не выгоним россиян из нашей земли. Так настроен я и все ребята из моего взвода и батальона.

Миллионы украинцев объединились, чтобы выгнать врага с наших территорий. Мужчины и женщины изменили свою деятельность и помогают Украине победить. Один из них — Али, инструктор военно-тактической подготовки. Читай интервью военного по ссылке.

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