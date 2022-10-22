Рассказы

Вместо кухонного ножа взял в руки оружие: история шеф-повара, ставшего командиром стрелкового взвода

Даниэла Долотова, редактор сайта 22 октября 2022, 10:30
шеф-кухар став командиром стрілецького взводу
Фото: Армия.Inform, Facebook

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