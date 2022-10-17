Бывший следователь — нынешний защитник: история Александра, который, несмотря на ранения, продолжает помогать ВСУ

Дроны, тепловизоры, автомобили и буржуйки — украинцы массово донатят на нужды ВСУ.

Бывший следователь Александр Гаврилюк из Винницы, несмотря на то, что находится сейчас на лечении после тяжелого ранения, и сам не забывает собирать средства на благотворительность ради своих собратьев.

Мужчина в первый день полномасштабного вторжения присоединился к другим украинским защитникам и стал в многолюдную очередь в военкомат.

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Уже через несколько недель доброволец территориальной обороны Александр Гаврилюк вместе с собратьями отправился на Восток.

Я уважаю нашу нацию, уважаю наших людей. Все собрались для того, чтобы победить одного-единственного общего врага.

Карина не знала, где воюет ее муж, пока он не попросил о тепловизоре. С тех пор женщина активно поддерживает украинских бойцов. Говорит, что только так можно победить врага.

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Один из последних донатов семьи — это помощь пиротехникам. Молодая семья откликнулась на просьбу нашего канала делать добрые дела.

Благодаря этому супруги выиграли один из 12 звездных призов — поход с главной редактором и ведущей Факты ICTV Еленой Фроляк в музей становления украинской нации.

Сейчас Александр занимается своим барбер-шопом, который одним из первых в Виннице организовал линию поддержки для военных. Коллектив активно работает на победу. К примеру, на тепловизор для самого Александра здесь быстро собрали деньги — 60 тысяч за один вечер.

Вернулся мужчина домой всего два месяца назад — после тяжелого ранения, которое он получил, когда его автомобиль взорвался на мине россиян. Боец еще даже не прошел полный курс реабилитации, но уже стремится вернуться на фронт — хочет вместе с собратьями выгнать последнего оккупанта с родной земли.

Из окна стреляли по россиянам, пока еще не было полной оккупации. Ездили в разбитые колонны, чтобы получить трофейное оружие. Так, супруги из Бучи защищали независимость всей страны.

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